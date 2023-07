Quem é Geyse, da Seleção Brasileira na Copa do Mundo?

SC Sofia Cunha - No Ataque - Estado de Minas

Aos 25 anos, Geyse jogará a Copa do Mundo pela segunda vez - (crédito: Thais Magalhães/CBF)

Geyse é uma das 23 atletas convocadas pela técnica Pia Sundhage para ir à Copa do Mundo de 2023, de 20 de julho a 20 de agosto, na Nova Zelândia e na Austrália. A atacante é natural de Maragogi, em Alagoas, e começou a carreira por lá, no Cesmac-AL. Atualmente, defende o Barcelona, da Espanha, e jogará o mundial pela segunda vez.

Trajetória de Geyse

A carreira de Geyse começou em 2012, no Cesmac-AL. Ela passou pelo União Desportiva-AL e pelo Centro Olímpico-SP antes de chegar ao Corinthians-SP, em 2017.

No Timão, marcou nove gols em 27 partidas e viu as portas para o futebol internacional se abrirem.

Ainda em 2017, a atacante foi contratada pelo Madrid CFF, da Espanha, e ficou até 2022 – com direito a um breve hiato na temporada 2018/2019 para jogar no Benfica, de Portugal. Pelo Benfica, venceu a Taça de Portugal (2018/2019).

Na temporada passada, Geyse foi para o atual clube, o Barcelona, também da Espanha. Lá, conquistou a Liga dos Campeões (2022/2023), a Liga Espanhola (2022/2023) e a Supercopa (2023).

Trajetória de Geyse na Seleção

Aos 25 anos, Geyse jogará a Copa do Mundo pela segunda vez. Ela vestirá a camisa 18.

A atacante jogou dois Mundiais Sub-20, em 2016 e 2018. Depois, subiu para a Seleção profissional em 2017 e atuou na Copa de 2019, na Olimpíada de 2020 e venceu a Copa América de 2022.

Geyse é a sexta jogadora mais vezes convocada pela técnica Pia Sundhage desde 2019.

Reação da atacante à convocação

Geyse assistiu à convocação ao lado da zagueira Kathellen, colega de cidade e rival de clube.

No Instagram, contou que “A emoção de hoje (data da convocação) é uma das maiores possíveis”.

Ficha pessoal

Nome: Geyse da Silva Ferreira;

Data de nascimento: 27/03/1998;

Naturalidade: Maragogi (Alagoas);

Altura: 1,68m;

Posição: Atacante;

Clube atual: Barcelona (Espanha);

Clubes que já passou por: Cesmac-AL, União Desportiva-AL, Centro Olímpico-SP, Corinthians-SP, Madrid CFF (Espanha), Benfica (Portugal) e Barcelona (Espanha);

Número da camiseta na Copa: #18.

