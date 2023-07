Quem é Tamires, da Seleção Brasileira na Copa do Mundo?

SC Sofia Cunha - No Ataque

Aos 35 anos, Tamires jogará a Copa do Mundo pela terceira vez - (crédito: Thais Magalhães/CBF)

Tamires é uma das 23 atletas convocadas pela técnica Pia Sundhage para ir à Copa do Mundo de 2023, de 20 de julho a 20 de agosto, na Nova Zelândia e na Austrália. A lateral é natural de Caeté, em Minas Gerais, e começou a carreira no Juventus, de São Paulo. Atualmente, defende o Corinthians e jogará o mundial pela terceira vez.

Trajetória de Tamires



A vitoriosa carreira de Tamires começou em São Paulo, no Juventus, em 2004. Em 2006, foi para o Santos-SP e permaneceu por duas temporadas. Depois, teve uma rápida experiência no futebol exterior ao atuar pelo Charlotte Eagles, dos Estados Unidos.

Retornou ao Brasil em 2008, para jogar na Ferroviária-SP. No ano seguinte, defendeu o Atlético-MG. Em 2012, Tamires foi para o Centro Olímpico-SP e ficou por três anos. Lá, conquistou o Campeonato Brasileiro de 2013.

A lateral foi contratada pelo Fortuna Hjørring, da Dinamarca, por quatro anos, e venceu a Liga Dinamarquesa na temporada 2017/2018.

Em 2019, voltou para o futebol brasileiro e, desde então, é atleta do Corinthians-SP. No Timão, venceu três Campeonatos Paulistas (em 2019, 2020 e 2021), uma Copa Paulista (em 2022), três Campeonatos Brasileiros (em 2020, 2021 e 2022), duas Supercopas (em 2022 e 2023) e duas Libertadores (em 2019 e 2021).

Trajetória de Tamires pela Seleção

Aos 35 anos, Tamires jogará a Copa do Mundo pela terceira vez. Ela vestirá a camisa 6.

A história da lateral na Seleção começou em 2014, na Copa América. Desde então, ela é figura carimbada nas convocações, seja para competições oficiais ou amistosos.

Tamires esteve nas Copas do Mundo de 2015 e 2019, nas Olimpíadas de 2016 e 2020, nas Copas Américas de 2014, 2018 e 2022 e no Pan-Americano de 2015.

Pela Seleção, conquistou três Copas Américas (2014, 2018 e 2022) e um Pan-Americano (em 2015).

Reação da lateral à convocação

Tamires assistiu à convocação com a casa cheia. Os familiares fizeram a festa ao ouvirem o nome da lateral.

Sempre ????



Vamos juntas pra mais uma Copa, @tamires! 🇧🇷 pic.twitter.com/As9IEVfeoW — Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) June 27, 2023

No Twitter, Tamires publicou um vídeo com momentos da carreira.

Essa vai ser minha terceira Copa do Mundo mas a emoção de ouvir o nome sendo chamado pra representar o Brasil é emocionante e a realização de um sonho…



Vamos em busca da nossa estrela ???????????????????? pic.twitter.com/KSvYoSamKx — Tamires Dias (@tamires) June 27, 2023

Ficha pessoal

Nome: Tamires Cássia Dias Gomes;

Data de nascimento: 10/10/1987;

Naturalidade: Caeté (Minas Gerais);

Altura: 1,60m;

Posição: Lateral;

Clube atual: Corinthians-SP;

Clubes que já passou por: Juventus-SP, Santos-SP, Charlotte Eagles (Estados Unidos), Ferroviária-SP, Atlético-MG, Centro Olímpico-SP, Fortuna Hjørring (Dinamarca) e Corinthians-SP.

Número da camiseta na Copa: #6.

