Quem é Bárbara, da Seleção Brasileira na Copa do Mundo?

Aos 34 anos, Bárbara Micheline jogará a Copa do Mundo pela quinta vez - (crédito: Reprodução/ Thais Magalhães/CBF)

Bárbara é uma das 23 atletas convocadas pela técnica Pia Sundhage para ir à Copa do Mundo de 2023, de 20 de julho a 20 de agosto, na Nova Zelândia e na Austrália. A goleira é natural de Recife, no Pernambuco, e começou a carreira por lá, no Sport. Atualmente, defende o Flamengo e jogará o mundial pela quinta vez.

Trajetória de Bárbara em clubes



A extensa carreira de Bárbara começou em Recife. Em 2006, ela foi contratada pelo Sport. Permaneceu até 2008, quando foi para o Santa Cruz-PE. No mesmo ano, deu início a carreira internacional ao ser contratada pelo Napoli, da Itália. Em 2009 e 2010, defendeu o Sunnana, da Suécia.

De 2010 a 2013, Bárbara voltou ao Sport, jogou pelo Foz Cataratas-PR, retornou ao Sunnana e também passou pelo São Caetano-SP. Em 2013, atuou pelo BV Cloppenburg, da Alemanha, mas logo voltou para o Brasil.

Em 2014, a goleira defendeu o Kindermann-SC. No ano seguinte, passou pelo Botafogo-SP e, na próxima temporada, vestiu a camisa do Foz Cataratas-PR mais uma vez. Bárbara retornou ao Kindermann-SC em 2017 e permaneceu até 2021. Nesse período, teve a maior sequência de jogos – entrou em campo 95 vezes – e conquistou três Campeonatos Catarinenses.

Finalmente, em 2022, Bárbara foi contratada pelo Flamengo. Ela estreou no Rubro-Negro em novembro, na vitória sobre a Universidad de Chile por 3 a 1, pelo Brasil Ladies Cup. Desde então, é titular no gol do clube carioca. Neste ano, venceu a Copa Rio.

Trajetória de Bárbara na Seleção



Aos 34 anos, Bárbara foi convocada para a Copa do Mundo pela quinta vez. A primeira foi em 2007, mas ela não chegou a entrar em campo. A goleira vestirá a camisa 1.

Pelo Brasil, a goleira soma quatro participações em mundiais, quatro em Olimpíadas e três em Pan-Americanos. Nas passagens pela Seleção, venceu os jogos Pan-Americanos em 2007 e 2015, e a Copa América em 2018. Também foi vice-campeã olímpica em 2008.

Na Copa de 2019, Bárbara foi titular da Seleção e jogou todas as partidas. Na Olimpíada de 2020 (2021), em Tóquio, também foi a goleira principal.

A última convocação de Bárbara havia sido em junho de 2021. Ou seja, ela não esteve presente no período de testes aplicados pela técnica Pia Sundhage nos últimos meses.

Pia justificou que a experiência de Bárbara agregará força ao elenco e elegeu Letícia, do Corinthians, como a goleira principal.

Reação da goleira à convocação



Quando o nome foi anunciado, Bárbara fez um post no Instagram e escreveu: “Sem palavras para agradecer mais uma oportunidade. Deus é maravilhoso o tempo todo”.

Na sequência, ela anunciou o afastamento das redes sociais. O motivo não foi explicado. A convocação de Bárbara foi duramente criticada pelos internautas.

Ficha técnica



Nome: Bárbara Micheline do Monte Barbosa;

Data de nascimento: 04/07/1988;

Naturalidade: Recife (Pernambuco);

Altura: 1,71m;

Posição: Goleira;

Clube atual: Flamengo;

Clubes que já passou por: Sport-PE, Santa Cruz-PE, Napoli (Itália), Sunnana (Suécia), Foz Cataratas-PA, São Caetano-SP, BV Cloppenburg (Alemanha), Kindermann-SC, Botafogo-SP e Flamengo-RJ.

Número da camiseta na Copa: #1.

