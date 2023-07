Quem é Lauren, da Seleção Brasileira na Copa do Mundo?

SC Sofia Cunha - No Ataque

Aos 22 anos, Lauren jogará a Copa do Mundo pela primeira vez - (crédito: Thais Magalhães/CBF)

Lauren é uma das 23 atletas convocadas pela técnica Pia Sundhage para ir à Copa do Mundo de 2023, de 20 de julho a 20 de agosto, na Nova Zelândia e na Austrália. A zagueira é natural de Votorantim, em São Paulo, e começou a carreira no time da capital. Atualmente, está sem clube e jogará o mundial pela primeira vez. Aos 20 anos, é a atleta mais nova do elenco da Seleção.

Trajetória de Lauren



A carreira de Lauren começou no Sub-17 do São Paulo, em 2007. A zagueira teve uma rápida passagem pelo Centro Olímpico e logo retornou à categoria de base do time da capital. Naquela época, conquistou dois Campeonatos Paulistas pelo Sub-17 e o Campeonato Brasileiro pelo Sub-18. Ela chegou ao elenco profissional em 2020.

Lauren se destacou no tricolor paulista e foi contratada pelo Madrid CFF, da Espanha, em 2021, e atuou no exterior até a atual temporada. Em 26 de maio, a zagueira anunciou a saída do Madrid. Ela escreveu que “chegou a hora de viver novas experiências e seguir novos rumos na minha carreira”.

Trajetória de Lauren pela Seleção

Aos 22 anos, Lauren jogará a Copa do Mundo com a Seleção principal pela primeira vez. A zagueira vestirá a camisa 14.

Ela já defendeu as cores do Brasil em amistosos, na She Believes Cup e nas categorias de base. Antes de chegar ao elenco profissional, disputou os mundiais Sub-17 e Sub-20 e venceu os Sul-Americanos Sub-17 e Sub-20.

Reação da zagueira à convocação



Lauren assistiu à convocação ao lado dos familiares. A jogadora estava tão nervosa que praticamente não apareceu no início do vídeo. Quando ouviu o nome ser pronunciado por Pia Sundhage, a zagueira se emocionou e a família comemorou.

A convocação para primeira Copa do Mundo a gente nunca esquece, né, @laurenleal_? Vamos com tudo! ???????? pic.twitter.com/Jao00tAlcm — Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) June 28, 2023

No Twitter, a camisa 14 da Seleção publicou um vídeo que remete à trajetória no futebol.

Ficha pessoal



Nome: Lauren Eduarda Leal Costa;

Data de nascimento: 13/09/2002;

Naturalidade: Votorantim (São Paulo);

Altura: 1,78m;

Posição: Zagueira;

Clube atual: Sem clube;

Clubes que já passou por: São Paulo-SP, Centro Olímpico-SP e Madrid CFF (Espanha);

Número da camiseta na Copa: #14.

