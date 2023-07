Quem é Gabi Nunes, da Seleção Brasileira na Copa do Mundo?

SC Sofia Cunha - No Ataque

Aos 26 anos, Gabi Nunes jogará a Copa do Mundo pela primeira vez - (crédito: Thais Magalhães/CBF)

Gabi Nunes é uma das 23 atletas convocadas pela técnica Pia Sundhage para ir à Copa do Mundo de 2023, de 20 de julho a 20 de agosto, na Nova Zelândia e na Austrália. A atacante é natural de São Paulo, capital, e começou a carreira no Centro Olímpico-SP. Atualmente, defende o Levante UD, da Espanha, e jogará o mundial pela primeira vez.

Trajetória de Gabi Nunes

A carreira de Gabi Nunes começou em 2014, no Centro Olímpico-SP. Ela passou pelo Osasco Audax-SP e venceu a Copa do Brasil (2016) antes de chegar ao Corinthians, em 2017.

No Timão, ela se destacou e conquistou dois Campeonatos Paulistas (2019 e 2020) e três Campeonatos Brasileiros (2018, 2020 e 2021).

Em 2021, aos 24 anos, a atacante completou 55 gols no Brasileiro e se tornou a maior artilheira da história do campeonato.

Em setembro do mesmo ano, a contratação de Gabi Nunes foi anunciada pelo Madrid CFF, da Espanha. Lá, jogou por duas temporadas. Ao todo, disputou 44 partidas e fez 18 gols.

Durante a convocação para a Copa do Mundo, a atacante estava sem clube. Oito dias depois, em 5 de julho, o Levante UD, também da Espanha, fechou com a atacante.

Trajetória de Gabi Nunes na Seleção

Aos 26 anos, Gabi Nunes jogará a Copa do Mundo pela primeira vez. Ela vestirá a camisa 23.

Em 2016, a atacante esteve no Mundial-Sub 20. Pela Seleção profissional, coleciona convocações, mas foi prejudicada por uma sequência de sérias lesões no joelho.

De 2017 a 2021, a jogadora esteve ausente do Brasil por causa das contusões. Retornou à Seleção para os amistosos contra a Espanha e a Hungria, em 2021. No mesmo ano, participou do Torneio Internacional de Futebol Feminino, em Manaus, e as boas atuações foram premiadas com gols.

Em 2022, mais uma lesão afetou a passagem de Gabi Nunes na Seleção. Uma contusão no posterior da coxa esquerda a tirou da Copa América.

A sequência de machucados fez com que a atacante contratasse uma equipe multidisciplinar para chegar ao Mundial de forma íntegra fisicamente.

Reação da atacante à convocação

Gabi Nunes assistiu à convocação ao lado dos familiares. A atacante pareceu inconsolável ao ouvir o nome ser mencionado por Pia Sundhage.

Ficha pessoal

Nome: Gabriela Nunes da Silva;

Data de nascimento: 10/03/1997;

Naturalidade: São Paulo (São Paulo);

Altura: 1,69m;

Posição: Atacante;

Clube atual: Levante UD (Espanha);

Clubes que já passou por: Centro Olímpico-SP, Osasco Audax-SP, Corinthians-SP, Madrid CFF (Espanha) e Levante UD (Espanha);

Número da camiseta na Copa: #23.

