GDF decreta ponto facultativo em dias de jogo da Seleção na Copa do Mundo

Seleção Feminina de Futebol em amistoso contra o Chile, no Mané Garrincha - (crédito: Thais Magalhães/CBF)

Em decisão inédita, o governo do Distrito Federal decidiu decretar ponto facultativo para funcionários públicos nos dias de jogos da Seleção Brasileira feminina de futebol, na Copa do Mundo deste ano. A medida, que já é tradicionalmente adotada na Copa do Mundo masculina, deve ser publicada no Diário Oficial da União (DODF) nos próximos dias.

Nesta edição, a Copa feminina será sediada na Austrália e Nova Zelândia, com abertura marcada para 20 de julho. Pela primeira vez, o campeonato terá 32 seleções participantes.

Na primeira fase da competição, a Seleção nacional vai disputar três jogos. A estreia das brasileiras ocorre em 24 de julho, às 8h, contra o Panamá; seguida pelo jogo contra a seleção da França, às 7h do dia 29. O último jogo da etapa será contra a Jamaica, também às 7h, em 2 de agosto.



