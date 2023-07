Copa do Mundo 2023: confira abertura dos jogos, dias e horários

ME Maria Eduarda Maia*

Faltam apenas dois dias para o início da Copa do Mundo de futebol feminino 2023, que acontecerá entre 20 de julho e 20 de agosto. Segundo a programação oficial, o torneio tem início às 4h (horário de Brasília).

A abertura da Copa do Mundo terá a participação da cantora neozelandesa Benne e a rapper australiana Mallrat. As artistas são compositoras da música oficial da Copa, Do It Again (faça isso novamente, traduzido ao português).

O primeiro jogo será entre as seleções da Nova Zelândia e Noruega, no estádio Eden Park, em Auckland, Nova Zelândia.

A partir das 7h (horário de Brasília), a bola rola na segunda disputa da competição entre a dona da casa Austrália e a Irlanda, no Accor Stadium, em Sydney. Para finalizar o primeiro dia do mundial, às 23h30 (horário de Brasília), o confronto será entre Nigéria e Canadá.

A Seleção Brasileira fará a estreia somente semana que vem, no dia 24 de julho (segunda-feira), e enfrentará o time do Panamá, às 8h (horário de Brasília) no Hindmarsh Stadium, em Brisbane, Austrália.



Lista de convocação da Seleção Brasileira

Goleiras: Letícia (Corinthians); Bárbara (Flamengo); Camila (Santos)

Laterais: Antônia (Levante), Bruninha (Gotham FC) e Tamires (Corinthians)

Zagueiras: Kathellen (Real Madrid), Lauren (Madrid CFF), Mônica Hickman (Madrid CFF) e Rafaelle (Arsenal)

Meio-campistas: Adriana (Orlando Pride), Ary Borges (Racing Louisville), Duda Sampaio (Corinthians), Andressa Alves (Roma), Luana (Corinthians), Ana Vitória (Benfica)

Atacantes: Bia Zaneratto (Palmeiras), Debinha (Kansas City Current), Geyse (Barcelona), Kerolin (North Carolina Courage), Nicole (Benfica), Gabi Nunes (Madri CFF) e Marta (Orlando Pride)

Suplentes: Tainara (Bayern de Munique); Aline Gomes (Ferroviária); Angelina (OL Reign)

Datas e horários dos jogos do Brasil (fase de grupos)

Brasil e Panamá — 24 de julho (Segunda-feira): 8h

França e Brasil — 29 de julho (Sábado): 7h

Jamaica e Brasil — 2 de agosto (Quarta-feira): 7h





