Quem é Bruna, da Seleção Brasileira na Copa do Mundo?

Aos 21 anos, Bruninha disputará a Copa do Mundo pela primeira vez - (crédito: Thais Magalhães/CBF)

Bruna é uma das 23 atletas convocadas pela técnica Pia Sundhage para ir à Copa do Mundo de 2023, de 20 de julho a 20 de agosto, na Nova Zelândia e na Austrália. A lateral é natural de Castro, no Paraná, e começou a carreira no futsal. Atualmente, defende o Gotham FC e jogará o mundial pela primeira vez.

Trajetória de Bruna

A carreira de Bruninha, como é conhecida Bruna Santos Nhaia, começou no futsal. A lateral jogava em escolinhas do Paraná e, em 2017, aos 15 anos, foi contratada pelo UnoChapecó, time de futebol de salão de Santa Catarina. No ano seguinte, ela foi para a Chapecoense-SC e deu início à carreira no campo.

Em 2019 e 2020, ela defendeu as cores do Internacional-RS. No primeiro ano, jogou na categoria Sub-18 e, na temporada seguinte, na profissional. Pela base, a lateral foi campeã do Campeonato Brasileiro. Pela equipe principal, venceu o Campeonato Gaúcho.

Em 2021, aos 19 anos, Bruna foi contratada pelo Santos. Naquele ano, ela atuou em 29 partidas, se destacou e foi eleita a revelação do Campeonato Brasileiro.

No próximo ano, em agosto, o Santos anunciou a venda de Bruninha para o NJ/NY Gotham FC, time que disputa a NWSL, a liga dos Estados Unidos.

Trajetória de Bruna na Seleção



Aos 21 anos, Bruna disputará a Copa do Mundo pela primeira vez. A lateral vestirá a camisa 13.

Ela já atuou em alguns amistosos pela Seleção principal e em duas Copas pelas categorias de base.

Em 2021, a lateral foi convocada pela primeira vez para a Seleção principal, para atuar em dois jogos preparatórios para a Copa América, contra a Argentina.

Pela base, ela conquistou o Sul-Americano Sub-17, em 2018, e Sub-20, em 2022. Também participou da Copa do Mundo Sub-17 e da Copa do Mundo Sub-20.

Reação da lateral à convocação

Bruninha descobriu que jogará a Copa do Mundo no avião. Mesmo só, a jogadora não conteve as lágrimas.

A reação da Bruninha quando soube que estava na lista de convocadas pela técnica Pia Sundhage para disputar a Copa do Mundo feminina. A jogadora estava no avião e só soube da convocação quatro horas depois. Esse será o primeiro Mundial da atleta. pic.twitter.com/v45zizR8Qi — Dibradoras (@dibradoras) June 28, 2023

Ficha pessoal



Nome: Bruna Santos Nhaia;

Data de nascimento: 16/06/2002;

Naturalidade: Castro (Paraná);

Altura: 1,60m;

Posição: Lateral;

Clube atual: NJ/NY Gotham FC;

Clubes que já passou por: Chapecoense-SC, Internacional-RS, Santos-SP, NJ/NY Gotham FC.

Número da camiseta na Copa: #13.

