Jean Lucas é apresentado para segunda passagem no Santos

Contratado junto ao M?naco, Jean Lucas n?o atua desde outubro, sem ser aproveitado na equipe. Alvinegro corre para regularizar o atleta para jogo do fim de semana, pelo Brasileir - (crédito: Raul Baretta/Santos)

O Santos teve a volta de um meia para a equipe nesta quarta-feira (19/7), ao apresentar Jean Lucas. O volante recebeu a camisa 8 do coordenador de futebol, Paulo Roberto Falcão, na Vila Belmiro. O clube foi buscar o jogador no Monaco.

Jean Lucas queria deixar o Campeonato Francês há seis meses. Cogitado no Palmeiras e especulado no Flamengo, ele preferiu a equipe do litoral paulista.

"Faz tempo que estamos nessa novela, nesse namoro. Tive a conversa com o (técnico do Flamengo, Jorge) Sampaoli, mas há conversas com muitos clubes. O motivo é esse carinho que tenho, essa identificação com o clube (Santos). Não vejo clima pesado, vejo um clima sadio, todo mundo alegre. Essa situação (na temporada) vai mudar, estamos trabalhando e as coisas vão melhorar”, afirmou, referindo-se ao ambiente interno. Em crise no Brasileirão, o administra os efeitos colaterais do afastamento Yeferson Soteldo.

Jean Lucas seguiu para o futebol francês em 2019. Passou por Lyon, Brest e Monaco, onde permanceu por dois anos. A partir de outubro do ano passado, ele não foi mais aproveitado pelo ex-técnico Philippe Clement. "Nas férias, fiquei uma semana parado e depois voltei a trabalhar forte. Eu me sinto bem, tenho trabalhado forte no Santos. Sabemos que, dentro de campo, o ritmo é outro. Faz tempo que não jogo, mas vamos ver. Falei com o treinador que estou pronto e vamos ver o que será decidido", declara.

Entretanto, o passado no futebol brasileiro e o status de promessa credenciam o meia a ter uma retomada na carreira. "Estou focado em meu objetivo que é colocar o Santos onde ele merece. Minha cabeça está totalmente focada em trabalhar e dar o meu melhor. Vim para isso, dar o meu melhor no Santos, colocar o clube onde ele merece. Sei do momento que o clube está passando, e por conta disso voltei para ajudar o Santos com meus companheiros. O objetivo é colocar o Santos onde ele tem que estar”, discursa.

O Peixe acelera para regularizar a situação do reforço antes da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. A gestão santista busca inserir Jean Lucas no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) antes de receber o Botafogo, domingo (23/7), às 16h, na Vila Belmiro.



