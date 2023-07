Adef/Apcef visita o Cianorte pela Liga Feminina de Futsal

PM Paulo Martins*

Adef/Apcef volta às quadras depois de duas semanas e meia com objetivo de subir na tabela da Liga Feminina de Futsal - (crédito: Lucas Rodrigues/Adef)

Para se prender à briga da classificação para as quartas de final da Liga Feminina de Futsal (LFF), a Adef/Apcef precisa emplacar a segunda vitória seguida na competição. Terá a oportunidade contra o Cianorte, neste sábado (22/7), às 19h, no Ginásio Tancredo Neves, no interior paranaense.

O triunfo no último dia 5 contra o Unidep, por 4 x 2, em Brasília, condicionou a equipe na tabela do certame. O time do Distrito Federal é o primeiro fora do G-8, com seis pontos. Caso ganhe, pode subir ao sexto lugar depois do sétimo confronto disputado, com outros quatro programados no calendário candango.

A outra vitória da equipe brasiliense no torneio foi em 6 de junho, fora de casa, contra o São José, por 2 x 1. A forma justifica a pontuação atual, com mais quatro derrotas nos demais jogos, sendo um dos sete times sem empates na liga.

Apesar de ser visitante no duelo de logo mais, as adversárias estão em cenário sensível. São as únicas que ainda não venceram no campeonato, sustentando a lanterna com dois pontos. A formação do Paraná vem de derrota por 5 x 3 contra o Serc, no último dia 25.



*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima