Na lanterna, Brasília recebe o Esporte Futuro pela Liga Nacional

PM Paulo Martins*

Brasília Futsal quer voltar a vencer em casa, no Ginásio Vera Cruz, e deixar a parte baixa da tabela da Liga Nacional - (crédito: Luís Moreira/Brasília Futsal)

O Brasília tem oito rodadas para buscar uma complicada remontada para chegar às oitavas de final da Liga Nacional de Futsal (LNF). Agora na lanterna do campeonato, os candangos começam a calcular as chances a cada jogo na reta final, começando pelo compromisso deste domingo (23/7), às 11h, no Ginásio Vera Cruz, no Setor Militar Urbano (SMU), diante do Esporte Futuro.

A sequência recente de cinco derrotas empurrou os brasilienses para o posto mais baixo da tabela. Ao todo, foram 30 gols sofridos e 10 marcados no período em duelos com caráter de confronto direto, como contra Blumenau e São Lourenço, equipes anteriormente abaixo da representação do Distrito Federal na ordem do torneio.

O duelo de logo mais apresenta mais um confronto direto, contra o 19º colocado. A diferença atual é de sete pontos entre ambos: são quatro unidades dos visitantes para o 16º lugar, ocupado pelo São José ao começo da rodada, e 11 em comparação aos comandados pelo técnico Felipe Borba, ausente nos 9 x 2 aplicados contra o Tubarão, na última segunda-feira (17/7), por licença-paternidade.

Os ingressos para a partida são vendidos no site do Brasília Futsal, disponível para Android e iOS, com a íntegra a R$ 20. O jogo tem transmissão do canal do time mandante no YouTube, além do pay per view da liga, pela LNF TV.



*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima