Tiroteio próximo ao local da estreia da Copa Feminina deixa três mortos

Um tiroteio em uma das principais vias de Auckland, capital da Nova Zelândia, deixou três mortos, na tarde desta quarta-feira (19/7) no Brasil, manhã de quinta-feira (20/7) na Oceania. O crime ocorreu na Queen Street, a cerca de 4km do Eden Park, estádio da abertura da Copa do Mundo Feminina.

A polícia neozelandesa e as entidades do país descartaram a possibilidade de ataque terrorista, tratando o caso como "grave incidente". Entre os mortos se encontram dois civis e o atirador, identificado como do gênero masculino. Os treinamentos da seleção italiana, hospedada na cidade, foram adiados.

Apesar da situação, o primeiro-ministro Chris Hipkins, que cancelou uma viagem à cidade de Hamilton — a cerca de 100 km ao sul — pelo ocorrido, confirmou o prosseguimento dos protocolos do campeonato como planejado. "Isso aparenta ser uma ação isolada, individual", afirmou o premiê, não enxergando motivos políticos ou ideológicos para o ataque.

O ministro dos esportes da Nova Zelândia, Grant Robertson, endossou as falas do executivo, confirmando o contato direto entre o governo local e a Federação Internacional de Futebol (Fifa). A equipe local enfrenta a Noruega às 4h desta quinta-feira (20/7), 15h na região, na abertura do Mundial, pelo Grupo A.

