Empoderada, Arábia Saudita faz compras até na badalada Premier League

Capitão do Liverpool, Jordan Henderson decide deixar a equipe rumo à Arábia - (crédito: Peter Powell/AFP)

O poderio financeiro do futebol árabe segue devastador nesta janela de transferências. Até a rica e badalada Premier League contabiliza perdas de danos. O volante Jordan Henderson, do Liverpool, novidade do Al-Ettifaq, e o atacante Riyad Mahrez, do Manchester City, reforçaram o Al-Ahli nesta semana. A dupla de campeões do Inglês e da Champions League se junta a uma lista de craques desertores do futebol europeu na intertemporada.

O renascimento da história recente do Liverpool passou pelo volante e capitão, antes mesmo da chegada do técnico Jürgen Klopp. Em 2011, Henderson desembarcou nos Reds depois de completar a formação no Sunderland. Em 492 jogos, anotou 33 gols e deu 61 assistências, alguns com a braçadeira de capitão.

Henderson tem fama de pé-quente. Conquistou uma Champions, uma Premier League, uma Copa da Inglaterra e um Mundial de Clubes, Virou, inclusive, um dos capitães da seleção inglesa de Gareth Southgate. A transferência para o Al-Ettifaq, time de Karim Benzema, foi com o pagamento da multa rescisória em torno de R$ 75 milhões por dois anos de contrato.

Guardiola pela Arábia

Riyad Mahrez (C) sai do Manchester City como campeão da Champions League e segue Ilkay Gundogan, como segundo a sair desde o elenco campeão continental (foto: CARL RECINE/AFP)

Depois de contratar o atacante brasileiro Roberto Firmino e o goleiro Edouard Mendy, o Al-Ahli pagará ao Manchester City cerca de 35 milhões de euros (R$ 189 milhões na cotação atual) para ter o reforço de Mahrez. O valor acertado pelo passe do argelino ainda conta com a possibilidade de mais 5 milhões de euros em bônus relativos a performance e conquistas. O contrato com o atual campeão da Premier League e da Champions League será válido por três temporadas e com opção para mais um.

Na passagem pelo City, Mahrez disputou 236 jogos e contribuiu com 78 gols e 59 assistências. Mesmo com menos espaço no time titular na última temporada, o argelino entrou em campo para 47 partidas, balançou as redes 15 vezes e deu 13 assistências. Desde 2016 no clube após chegar do Leicester City, o atacante foi tetracampeão da Premier League, tri da Taça da Liga, bi da Copa da Inglaterra e coroou a trajetória com o título da Champions League em 2023.



