Automóvel pega fogo em estacionamento do Parque da Granja do Torto; vídeo

Um carro pegou fogo, na tarde deste domingo (23/7), no estacionamento do Parque de Exposições da Granja do Torto. O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado após moradores perceberem que uma fumaça estava saindo do veículo.

O caso ocorreu por volta de 15h. De acordo com a corporação, os moradores relataram para os socorristas que, para o fogo não se alastrar rapidamente, pegaram uma mangueira de jardim para controlar as chamas.

No local, os bombeiros conseguiram combater o fogo em 10 minutos, utilizando água e espuma abafadora. O veículo, um Palio/Weekend, de cor prata, teve apenas o cofre do motor atingido. Não havia ninguém dentro do veículo.

O proprietário do carro, de 29 anos, compareceu ao local durante a atuação dos bombeiros, e ficou sob os cuidados do veículo.