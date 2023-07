Bia Zaneratto marca terceiro gol contra Panamá; conheça a jogadora

CB Correio Braziliense

Bia Zaneratto marcou o terceiro gol do Brasil contra o Panamá - (crédito: Thais Magalhães/CBF)

Aos cinco minutos do segundo tempo, a atacante Bia Zaneratto marcou o terceiro gol do Brasil contra o Panamá na partida de estreia na Copa do Mundo. A jogadora fez o gol de número 112 pela Seleção Brasileira, figurando como a quinta maior artilheira da história do Brasil. Este foi o primeiro gol de Bia em um Mundial da Fifa na terceira participação dela. O placar do jogo está 3x0 para o Brasil. Os dois primeiros gols foram feitos pela meio-campista Ary Borges.

A atacante é natural de Araraquara, em São Paulo, e começou a carreira na Ferroviária-SP. Atualmente, defende o Palmeiras e jogará o mundial pela quarta vez. A carreira de Bia Zaneratto começou em 2009, revelada pela Ferroviária-SP. Em 2010, ela passou pelo Santos-SP e conquistou o Campeonato Paulista e a Libertadores.

Um ano depois, foi jogar no futebol pernambucano pelo Vitória das Tabocas-PE. Lá, venceu dois Campeonatos Pernambucanos antes de ter a primeira experiência internacional por clubes. Em 2013, a atacante assinou contrato com o Incheon Hyundai, da Coreia do Sul, e conquistou a Liga da Coreia seis vezes (2013, 2015, 2016, 2017 e 2019).

Acompanhe a cobertura do jogo: