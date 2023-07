Conheça jogadora da Argentina que tem tatuagem de Cristiano Ronaldo

RC Rafael Cyrne - No Ataque

Yamila Rodriguez veste a camisa 11 da seleção argentina - (crédito: PAOLA MAFLA/AFP)

Atacante da Seleção da Argentina e do Palmeiras, Yamila Rodriguez chamou atenção mesmo antes da Copa do Mundo Feminina começar oficialmente para seu país. Antes da bola rolar para Argentina x Itália, no estádio Eden Park, o zoom da câmera de transmissão mostrou as tatuagens nas pernas da jogadora. Uma delas surpreendeu: a canela de Yamila estampa o rosto de Cristiano Ronaldo.

Além do astro português, a atacante tem o rosto de Diego Maradona tatuado na coxa. A idolatria pelo ex-camisa 10 é natural – herói das Copas do Mundo de 1978 e 1986, o argentino é, talvez, o maior símbolo do futebol do país.

Contudo, chamou atenção a escolha de Yamila por idolatrar Cristiano Ronaldo ao invés de Messi. A tendência de qualquer argentino seria preferir o camisa 10, que levou a seleção albiceleste à conquista do tricampeonato mundial no Catar, em 2022.

Maradona e Cristiano Ronaldo estão estampados na perna esquerda de Yamila Rodriguez (foto: UAN MABROMATA/AFP)

A jogadora do Palmeiras já deixou claro que Messi não é seu ídolo.

“Meu ídolo é Cristiano Ronaldo. Messi não”, afirmou Yamila à ESPN, em 2022.

Além da conta oficial de Cristiano, Yamila segue diversos fã clubes para o craque português nas redes sociais. Porém, ela não segue Lionel Messi.

A camisa 11 da seleção argentina explicou sobre a tatuagem que fez em homenagem a Cristiano, em entrevista ao jornal Olé.

“Gosto absolutamente de tudo. Ele é, sem dúvida, o melhor jogador do mundo. Eu o via jogar e pensava: como ele pode ser tão perfeito? Ele me surpreende com tudo o que faz. Com essa tatuagem, agora tenho Cristiano comigo para sempre”, afirmou.

Conheça Yamila Rodriguez

Atacante que costuma atuar pela ponta-esquerda, Yamila Rodriguez é um dos principais nomes da Seleção da Argentina.

A atleta de 25 anos foi o principal destaque da seleção argentina na Copa América de 2022. Titular em todos os jogos, a camisa 11 foi a artilheira do torneio, com seis gols – incluindo os gols do título.

Foram dela os dois tentos que fizeram da Argentina campeã continental, sacramentando a virada por 3 a 1 contra a Seleção do Paraguai, na final.

A grande Copa América de Yamila rendeu a ela indicação ao Prêmio de Melhor Jogadora do Mundo do Globe Soccar Awards.

Em clubes, Yamila Rodriguez ganhou evidência atuando pelo Boca Juniors, de 2019 a 2022.

Em 2019, ela se tornou a primeira mulher a marcar um gol em La Bombonera, histórico estádio Xeneize.

A atacante foi protagonista da histórica campanha do time na Libertadores de 2022. Foi a primeira vez que a equipe feminina do gigante argentino chegou à final da competição.

Na decisão, no final do ano passado, o Boca perdeu para o Palmeiras, por 4 a 1. Pouco tempo depois, em janeiro de 2023, o time alviverde contratou a argentina.

Pelo Palmeiras, Yamila já anotou cinco gols e cinco assistências em 25 jogos.

Yamila Rodriguez nunca jogou Copa do Mundo

A Copa do Mundo de 2023 é a primeira de Yamila.

A partida contra a Itália marcou sua estreia em mundiais. A camisa 11 da Albiceleste começou o jogo no banco e entrou aos 32 minutos do segundo tempo.

O gol da vitória italiana saiu pouco tempo depois da entrada da fã de Cristiano Ronaldo, aos 42 do segundo tempo.