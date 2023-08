Neymar recebe mensagens de carinho dos fãs após mudança de clube: "Te amamos"

Observatório dos Famosos

Neymar Jr se tornou um dos principais assuntos da última semana, depois de anunciar que estava de saída do Paris Saint Germain e de mudança para o Al-Hilal, clube do Oriente Médio, com salário milionário.

Com vencimentos na casa dos R$ 1,7 bilhão, o The Sun contou na última quarta-feira(16), que o brasileiro fez uma série de exigências para trocar de emprego.

Neymar teria solicitado três carros de luxo para ele e mais três de outra marca, motorista disponível 24 horas por dia, cinco funcionários em tempo integral em sua casa, além de um avião particular à sua disposição. Logo depois das revelações, fãs enviaram mensagens de carinho para o jogador, celebrando a nova fase profissional.

"Que Deus te abençoe sempre, Neymar! Te amamos", comentou uma seguidora. "Que o Al-Hilal te receba muito bem!", disse outra. "Torço muito para o seu sucesso! Você é merecedor de tudo e estaremos sempre aqui te aplaudindo", disse uma terceira.

