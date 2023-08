Arana será julgado pelo STJD e pode receber gancho de até 12 jogos

Correio Braziliense

Guilherme Arana disputou 14 jogos pelo Atlético-MG em 2023 e pode ser desfalque por até 12 partidas - (crédito: Pedro Souza / CAM)

O lateral-esquerdo Guilherme Arana, do Atlético-MG, será julgado na próxima terça-feira (29/8) pelo Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) em decorrência de uma cotovelada no rosto do colega de posição, Manguinho, do Goiás, durante partida entre as duas equipes em 17 de julho, pelo Campeonato Brasileiro.

Capitão da equipe durante a partida, Arana recebeu o cartão vermelho de forma direta do árbitro Raphael Claus após o lance fora da bola contra o defensor esmeraldino. O atleticano foi denunciado pela Procuradoria do STJD no artigo 254-A, que prevê punições de quatro a 12 partidas para quem "praticar agressão física durante a partida, prova ou equivalente".

O atleta poderá, no entanto, ser absolvido, advertido ou até ter a pena diminuída, caso o episódio não seja qualificado como agressão. Se for acusado de jogada violenta, poderá receber gancho de uma a seis partidas. Guilherme Arana já cumpriu a suspensão automática imposta na rodada seguinte ao ocorrido, contra o Grêmio.

Dois dias antes do julgamento no STJD, poderá enfrentar o Santos, no próximo domingo (27/8), às 18h30, na possível inauguração da Arena MRV, a nova casa atleticana.