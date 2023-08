Copa Sul-Americana: Corinthians pega o Estudiantes e revê Boselli

Correio Braziliense

Atacante argentino teve passagem apagada no Brasil entre 2019 e 2020 - (crédito: Divulgação/Estudiantes)

Quase três anos se passaram desde a despedida do atacante Mauro Boselli do Corinthians. Contratado em 2019 como solução para o então carente ataque alvinegro, o argentino teve uma passagem inexpressiva e muito aquém do esperado. Quando saiu, no fim de 2020, tratou o clube paulista como "escolha errada" na carreira e encerrou a relação de maneira amarga. Quis o destino, porém, promover um reencontro entre as partes. Nesta terça-feira (22/8), às 21h30, o alvinegro revê o atleta na partida de ida das quartas de final da Sul-Americana contra o Estudiantes, na Neo Química Arena.

Boselli teve uma passagem de 72 partidas pelo time do Parque São Jorge. Os 17 gols evidenciaram uma dificuldade do argentino em se encaixar no estilo do jogo da equipe. Na visão dele, não havia encaixe entre as características pessoais e do esquema de jogo. No Estudiantes, o argentino passa por um momento totalmente diferente ao vivido no Corinthians. Costumeiramente titular, tem 11 gols em 31 jogos na atual temporada. Lesionado nas últimas semanas, ficou apto a ser utilizado justamente no possível reencontro com o ex-clube brasileiro.

Embora nunca tenham se visto nos gramados após a ruptura do contrato, Corinthians e Boselli tiveram alguns encontros. Mas eles aconteceram na esfera jurídica. Quando saiu do Brasil destacando os desencontros com o alvinegro, foi enfático ao expor pendências financeiras. "Me deve um montão de dinheiro. Estamos vendo uma forma de poder saldar essa dívida", disse o argentino, em abril de 2021, ao site 90 min. Exatamente dois anos depois, no mesmo mês de 2023, o alvinegro foi condenado a pagar mais de R$ 5 milhões ao atacante sob risco de receber um transfer ban e ficar sem contratar.

No encontro com o ex, o Corinthians vai mudar o patamar de relacionamento com a Sul-Americana. Antes vista como patinho feio no calendário lotado de jogos, o torneio continental se transformou em uma possibilidade de título a curto prazo após a eliminação na Copa do Brasil e o desempenho ruim no Campeonato Brasileiro, no qual está na 13ª posição. Precisando ir bem em casa contra o Estudiantes, o alvinegro deve jogar com o time titular. Principais reforços da janela de meio de ano, o meio-campista Rojas e o zagueiro Lucas Veríssimo podem aparecer no time titular do técnico Vanderlei Luxemburgo. O SBT e a ESPN transmitem a partida ao vivo.