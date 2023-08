Libertadores: Guia dos jogos de ida das quartas; saiba onde assistir

Paulo Martins* Gabriel Botelho*

A maioria dos times envolvidos nas oitavas tem placa de campeão no tradicional troféu da Libertadores - (crédito: Divulgação/Conmebol)

As quartas de final da principal competição interclubes da América do Sul começam nesta terça-feira. Com oito remanescentes na corrida pelo título, a competição se aproxima cada vez mais do clímax, em 4 de novembro, no Maracanã, Rio de Janeiro.

Três candidatos à Glória Eterna são brasileiros. O primeiro a entrar em campo será o Internacional contra uma das sensações desta edição: o Bolívar. O adversário irá propor ao adversário o desafio de vencer em La Paz. O Colorado, porém, terá no retrospecto recente a autoria da eliminação do River Plate.

O próximo na fila é o Palmeiras. Diante do Deportivo Pereira, da Colômbia, estreante na competição, o time paulista partirá em busca do terceiro título da competição em quatro temporadas. O quarto na história do clube. Para isso, terá disponível um elenco entrosado e competitivo sob a batuta de um trabalho consolidado. O adversário, porém, terá pela frente a partida mais importante da própria história.

O Fluminense vive a quinta participação em uma fase de quartas de final da competição e a expectativa de chegar pela terceira vez às semifinais, e, posteriormente, ao título inédito.

Embora tenha liderado uma chave à frente de River Plate e do Sporting Cristal, e de superar o Argentinos Juniors nas oitavas, o tricolor carioca terá pela frente o carrasco do grande rival, o Flamengo: o Olímpia, do Paraguai. Líder do Grupo H, com apenas uma derrota no torneio, o Olimpia promete um duelo interessante. O quarto confronto — o único sem brasileiros — será protagonizado por dois argentinos, os dois restantes na competição, Boca Juniors e Racing.

Bolívar x Internacional

Uma das sensações da competição, o time boliviano volta a ter um clube brasileiro pelo caminho. Depois de encarar o Palmeiras na fase de grupos e superar o Athletico-PR nas oitavas de final, o rival da vez da equipe celeste será o Colorado, em crise no aspecto nacional, com o técnico Eduardo Coudet sob dificuldade de ajustar o trabalho à frente do alvirrubro, apesar da classificação sobre o River Plate na instância anterior. Os bolivianos também almejam passar para repetir a campanha de 2014, a melhor da história do clube e do país, ao parar nas semis contra o San Lorenzo.

Local: Hernando Siles, La Paz, Bolívia

Horário: terça-feira (22/8), às 19h

Transmissão: Paramount+

Escalações prováveis

Bolívar

Lampe; Bentaberry, Ferreyra e Sagredo; Villarroel, Villamil, Justiniano e Saucedo; Bruno Sávio, Francisco da Costa e Ronnie Fernández. Técnico: Beñat San José

Internacional

Rochet; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Johnny, De Pena e Alan Patrick; Wanderson, Luiz Adriano e Enner Valencia. Técnico: Eduardo Coudet

Deportivo Pereira x Palmeiras

O clube colombiano terá o jogo mais importante da modesta história diante de um dos grandes times dos últimos tempos na Copa. Por outro lado, com um Campeonato Brasileiro distante e difícil de competir, além de fracassar novamente na Copa do Brasil, o Palestra vai pela salvação da temporada, com o mesmo elenco que começou o ano, após superar o Atlético-MG em chave complicada. Nas quartas, os paulistas aguardavam o complicado Independiente del Valle, mas terão a incógnita o atual campeão da Colômbia como rival, ainda em nível desconhecido, sobretudo pela importância do jogo para os adversários.

Local: Hernán Ramírez Villegas, Pereira, Colômbia

Horário: quarta-feira (23/8), às 21h30

Transmissão: Globo, ESPN e Star+

Escalações prováveis

Deportivo Pereira

Quintana; Hernández, Perea e Ramírez; Congo, Blanco, Eber Moreno, Ederson Moreno e Bocanegra; Balboa e Rodríguez. Técnico:

Palmeiras

Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Richard Ríos, Jhon Jhon e Raphael Veiga; Artur e Rony. Técnico: Abel Ferreira

Fluminense x Olimpia

O Tricolor está no clímax da temporada, após as formas apresentadas nos campeonatos nacionais. Agora com um treinador de Seleção Brasileira, e depois de ter dificuldades para superar o Argentinos Juniors, o Flu tem um desafio interessante no caminho do inédito título continental: uma equipe em crise, que não era favorita a eliminar o atual campeão, Flamengo, mas o fez, sobretudo com um trabalho em desenvolvimento do novo técnico, Francisco “El Chiqui” Arce, que visitou o Maracanã há pouco tempo, na façanha do time paraguaio na fase anterior.

Local: Maracanã

Horário: quinta-feira (24/8), às 21h30

Transmissão: ESPN e Star+

Escalações prováveis

Fluminense

Fábio, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Marcelo; André, Lima e Ganso; Arias, Keno e Cano. Técnico: Fernando Diniz

Olimpia

Espínola; Silva, Romaña, Gamarra e Zabala; Ortiz, Montenegro, Torres, Cardozo e Martínez; Bruera. Técnico: Francisco Arce

Boca Juniors x Racing

A única chave com argentinos entrega um clima especial. Com a queda do campeão nacional, River Plate, os dois melhores times do país hermano se enfrentam em um clássico cheio de contextos. Ambos foram ao mercado focados no sonho de levantar a taça mais cobiçada do continente: o Xeneize buscou nomes como Lucas Janson e Edinson Cavani, sedento por empatar em copas com o Independiente (7) em ano eleitoral e com o vice-presidente Juan Román Riquelme querendo manter o cargo, enquanto a Academia de Avellaneda contratou Agustín Almendra, Roger Martínez e Juan Fernando Quintero, algoz do Boca na final de 2018.

Local: La Bombonera, Buenos Aires, Argentina

Horário: quarta-feira (23/8), às 21h30

Transmissão: Paramount+

Escalações prováveis

Boca Juniors

Romero; Advincula, Figal, Valentini e Barco; Fernández, Varela e Campuzano; Janson, Zeballos e Cavani. Técnico: Jorge Almirón

Racing

Arias; Pillud, Piovi, Sigali e Rojas; Moreno, Gómez, Almendra e Quintero; Martínez e Hauche. Técnico: Fernando Gago



*Estagiários sob a supervisão de Marcos Paulo Lima