Campeonato Brasileiro de Saltos é a atração do fim de semana

Acontece, até 1º de outubro, na Federação Hípica de Brasília, na Asa Sul, o Campeonato Brasileiro de Salto Sênior e Master, promovido pela Confederação Brasileira de Hipismo. Alguns dos principais nomes do cenário competem na capital do país, com entrada franca.

A disputa começou nesta quinta-feira (28/9). No entanto, as maiores emoções estão reservadas para o desfecho da competição, no domingo, a partir das 18h, com as finais individuais dos masters e sênior. Na disputa sênior e sênior especial, haverá premiação de R$ 20 mil e R$ 30 mil.

"A Federação está empenhada em proporcionar uma experiência única, com uma estrutura de primeira qualidade e um ambiente que reflete a grandiosidade do evento", ressalta o presidente da entidade, Almir Vieira.

“É um evento que une tradição e excelência esportiva. A expectativa é de que as competições sejam acirradas, com cavalos e cavaleiros ou amazonas disputando cada centímetro das pistas”, completa Vieira.

Serviço



Campeonato Brasileiro de Saltos Sênior e Master

Data: 28 de setembro a 1º de outubro

Local: Sociedade Hípica de Brasília – SHIP, Área Especial Conjunto 8, Asa Sul

Horário: A partir das 8h

Entrada: Gratuita