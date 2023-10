Embiid escolhe representar os Estados Unidos nas Olimpíadas de Paris

A seleção de basquete dos Estados Unidos ganhou mais um reforço para tentar recuperar a hegemonia na modalidade. Trata-se de Joel Embiid, atual MVP da NBA, que escolheu representar as cores estadunidenses no cenário mundial. A disputa pelo pivô do Philadelphia 76ers envolveu três países, por ser nascido em Camarões e ter cidadania francesa e norte-americana, mas ele optou pelos EUA. Segundo o jogador, a decisão foi pelo filho Arthur Elijah, fruto da relação com a brasileira Anne de Paula.

Depois do fiasco na Copa do Mundo de Basquete, na qual a equipe comandada por Steve Kerr terminou em quarto, estrelas estadunidenses da NBA iniciaram um movimento para convencer os craques do país a toparem atuar pela seleção para voltar ao topo mundial. Nomes como LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant, Devin Booker e Kawhi Leonard também já se comprometeram a estar nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, agora com a possibilidade de Joel estar entre os convocados.

No caso específico de Embiid, o pivô está nos Estados Unidos desde os 16 anos para seguir carreira. Atualmente aos 29, ele havia recebido a cidadania francesa em julho de 2022 por ser um “estrangeiro cuja naturalização é de interesse excepcional”. Ainda assim, o atleta nascido em Camarões justificou a escolha em razão do filho com a brasileira Anna de Paula. Juntos desde 2018 e casados em julho deste ano, o casal teve Arthur Elijah em 2020 em solo estadunidense.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Joel "The Process" Embiid (@joelembiid)

“Estou muito orgulhoso e animado sobre essa decisão. Não foi fácil. Sou abençoado em poder chamar Camarões, França e Estados Unidos de casa. Após conversar com minha família, eu sabia que teria que ser o ‘Team USA’. Quero jogar com meus irmãos da liga (NBA). Quero jogar pelos meus fãs, porque eles foram incríveis desde o dia que cheguei aqui. Mas acima de tudo, quero honrar meu filho, que nasceu nos EUA. Quero que meu garoto saiba que joguei minhas primeiras Olimpíadas por ele”, explicou Embiid nas redes sociais.

Já garantidos nos Jogos de Paris 2024, os Estados Unidos prometem chegar com tudo para voltar a cravar a bandeira com 50 estrelas no mundo da bola laranja. Até lá, Embiid e companhia se preparam para o começo da nova temporada da NBA, previsto para 24 de outubro.



*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima