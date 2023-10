Vini Jr é chamado de ‘Pinóquio’ por jornal espanhol após depoimento

A luta de Vinícius Júnior contra o racismo na Espanha ganhou mais um adversário nesta quinta-feira (5/10). Depois do craque do Real Madrid prestar depoimento à justiça sobre insultos recebidos contra o Valencia em maio, um jornal da cidade chamou o brasileiro de “Pinóquio”. O periódico “Superdeporte” acusou o cria do Flamengo de ter mentido à juíza quando disse que todo o estádio Mestalla proferiu xingamentos à ele. O clube se juntou ao coro e emitiu uma nota oficial criticando o camisa 7 e pedindo uma retificação.

A capa da edição de sexta (6/10) do veículo espanhol fez uma montagem de Vini com um nariz grande e escreveu “Pinochius”, misturando o nome do personagem com o do jogador. No depoimento, o brasileiro relatou ter sido vítima de racismo no Mestalla e que pretende seguir com uma ação judicial sobre o caso. Três jovens, entre 18 e 21 anos, foram identificados como autores do crime e banidos do estádio.

Em comunicado, o Valencia acusou Vinícius de mentir no tribunal. "Em relação à informação publicada sobre a declaração prestada em tribunal pelo jogador de futebol Vinícius Jr., afirmando que todo o estádio Mestalla o lançou insultos racistas no jogo entre Valencia CF e Real Madrid CF na temporada passada, o Clube deseja manifestar a sua surpresa, rejeição e indignação. Como o próprio treinador Carlo Ancelotti reconheceu publicamente, em nenhum caso o comportamento pode ser generalizado a todo o estádio do Mestalla”, publicou o time espanhol.

“O Clube tem plena consciência da gravidade deste assunto. O racismo não tem lugar no futebol nem na sociedade, mas não pode ser combatido com falácias ou mentiras infundadas. Esta questão exige o envolvimento de todos e o Valencia CF entende que deve ser escrupulosamente preciso e responsável neste tipo de manifestações. Os torcedores do Valencia não podem ser classificados como racistas e o Valencia CF exige que Vinicius Jr. retifique publicamente a sua alegada declaração esta manhã", continuou.

Relembre o caso

Na partida entre Valencia e Real Madrid pelo campeonato espanhol, em 21 de maio, torcedores no Estádio Mestalla xingaram Vinícius Júnior de macaco antes, durante e após o jogo. Durante o confronto, o jogador apontou dois indivíduos que estavam proferindo insultos racistas e o embate foi paralisado por alguns minutos. No final, o brasileiro foi expulso após uma confusão entre as equipes.

Posteriormente, nas redes sociais, o presidente de LaLiga, Javier Tebas, retrucou uma publicação do camisa 7 que pedia mais posicionamento com ações e punições aos casos de racismo no futebol espanhol. Na ocasião, o dirigente criticou mais o brasileiro do que os criminosos.



