Vasco: Léo entra no top-5 de goleiros com mais jogos seguidos no ano

Léo Jardim teve ótimo rendimento contra o América-MG, em Belo Horizonte - (crédito: Leandro Amorim/Vasco)

Peça importante do Vasco, Léo Jardim apresenta, além das boas atuações até aqui, uma marca importante em meio à reação no Campeonato Brasileiro. O goleiro faz parte da lista de top-5 da posição que mais jogaram de forma consecutiva no ano. Afinal, são 35 jogos seguidos pelo Cruz-Maltino, ao todo. O camisa 1 aparece atrás apenas de Fábio, do Fluminense (44); Everson, do Atlético-MG (43); Lucas Perri, do Botafogo (38); e João Paulo, do Santos (35).

Por sinal, a aposta do Gigante da Colina na sua contratação em definitivo até o fim de 2025 se justificou na prática. A diretoria carioca o adquiriu junto ao Lille, da França, time no qual vinha sendo reserva. Desde o início da temporada, passou por momentos ruins durante o primeiro semestre, assim como a equipe, afundada até então na zona de rebaixamento. Mas sobreviveu à maré ruim sem receber tantas críticas pelo seu desempenho. Aliás, ao lado de Léo e Lucas Piton, foi um dos poucos do elenco a não perder o posto de titular desde a sua chegada.

Léo Jardim lidera estatísticas

De acordo com o site Sofascore, Léo Jardim é o segundo goleiro com mais defesas nesta edição do Campeonato Brasileiro, vendo somente Lucas Perri à frente. O arqueiro alvinegro tem 100, enquanto o do Cruz-Maltino aparece com 91 até agora. Além disso, o camisa 1 do Vasco lidera o quesito de defesas difíceis na competição, tendo 28. A última delas, inclusive, aconteceu na derrota por 4 a 1 para o Santos, no segundo tempo, quando teve de pegar um chute na meia-lua, com o pé direito.

Recentemente, acabou sendo diretamente responsável por garantir as vitórias contra rivais mineiros – Atlético e América -, ambas por 1 a 0. Diante do Galo, em manhã de chuva no Maracanã, teve atuação inspirada, especialmente perto do apito final, espalmando pelo menos duas finalizações de Hulk. Já no duelo com o Coelho, no Independência, grande aparição na etapa inicial, quando o Gigante da Colina sofreu enorme pressão dos donos da casa.

Léo Jardim tem chances de ultrapassar Fábio, do Fluminense, por exemplo. Isso porque o arqueiro tricolor, que vinha de grande sequência de partidas no ano, foi poupado na derrota por 3 a 0 para o Cuiabá, na Arena Pantanal. Assim, teve interrompida a quantidade de duelos consecutivos na temporada, dando brecha para que o goleiro do time de São Januário o ultrapasse até o fim do Campeonato Brasileiro.

No entanto, o próprio camisa 1 da Colina precisa tomar cuidado nas rodadas seguintes, já que acumula dois cartões amarelos. Se levar mais um, ficaria automaticamente suspenso e, portanto, iria desperdiçar a sucessão de jogos vestindo a camisa cruz-maltina. As punições recebidas pelo jogador ocorreram por conta da chamada "cera", atraso proposital de olho em retardar o reinício de bola rolando, contra Fluminense e Bragantino. O próximo compromisso é diante do São Paulo, no sábado (7), às 18h30, em São Januário.

Ivan sem espaço

O bom rendimento do camisa 1 da Colina, aliás, provocou a perda completa de espaço de Ivan, contratado no início de 2023. Ele chegou ao Rio para reforçar o elenco em meio à reformulação e com status maior do que seu companheiro de posição. O Cruz-Maltino o adquiriu junto ao Corinthians até dezembro e, se o ex-goleiro da Seleção Brasileira atingisse determinada meta de partidas disputadas, teria de se transferir em definitivo ao clube carioca. Algo que, por sinal, não acontecerá mais. Então, a tendência é que a diretoria proponha ao Timão a extensão de vínculo por empréstimo.