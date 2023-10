Seleção Brasileira: Vanderson sofre lesão no joelho e é cortado

A Seleção Brasileira terá mais um atleta cortado da equipe convocada por Fernando Diniz. À beira do início da segunda rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, o lateral-direito Vanderson, do Mônaco, será o terceiro atleta cortado da segunda lista montada pelo também treinador do Fluminense.

Em decorrência de um problema sofrido no joelho, durante um treinamento pelo clube, o defensor não terá condições de fazer parte da equipe que enfrentará Uruguai e Venezuela. A expectativa, ademais, é de que o substituto seja anunciado ainda nesta sexta-feira (6/10). Além do atleta do time francês, outros dois atletas já haviam sido cortados da convocação da vez.

O lateral esquerdo Caio Henrique, em decorrência de uma ruptura do ligamento anterior cruzado do joelho, e o atacante Raphinha, com um problema muscular na coxa, previamente selecionados, não irão a campo.

Como respectivos substitutos, foram escolhidos Guilherme Arana, do Atlético-MG, e David Neres, do Benfica. Para acompanhar o substituto de Vanderson, já foi convocado Danilo, da Juventus.

Líder das eliminatórias depois de duas rodadas, o Brasil enfrentará os venezuelanos na Arena Pantanal, na próxima quinta-feira (12/10), antes de ir à Montevidéu para jogar contra o Uruguai, na terça-feira (17/10). A data marcada para o início da apresentação da Seleção está estipulada para a partir deste sábado (7/10).

Confira os convocados de Diniz:

Goleiros: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City) e Lucas Perri (Botafogo)

Laterais: Danilo (Juventus), Vanderson (Monaco), Guilherme Arana (Atlético-MG), Renan Lodi (Marselha)

Zagueiros: Bremer (Juventus), Marquinhos (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal), Nino (Fluminense)

Meio-campistas: André (Fluminense), Casemiro (Manchester United), Bruno Guimarães (Newcastle), Gerson (Flamengo), Raphael Veiga (Palmeiras)

Atacantes: Neymar (Al-Hilal), Rodrygo (Real Madrid), Vinicius Junior (Real Madrid), Gabriel Jesus (Arsenal), Richarlison (Tottenham), David Neres (Benfica) e Matheus Cunha (Wolverhampton)



*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima

