A ginasta brasileira Rebeca Andrade vai sair do Mundial de Ginástica Artística, na Bélgica, com uma nova coleção de medalhas: neste domingo (8/10), ela conquistou o bronze na trave. No sábado (7/10) ela conquistou o ouro no salto e, na sexta (6/10), duas pratas nas provas individual geral e por equipe.

O aparelho era o único no qual a brasileira ainda não havia sido medalhista e agora ela se junta ao seleto hall de atletas a subir no pódio em todas as provas da categoria. Encerrando a série de apresentações, a paulista de 24 anos teve nota 14.300 e ficou atrás de Simone Biles, ouro com 14.800, e a chinesa Zhou Yaqin, prata pelos 14.700 em ótima performance.

A medalha de Rebeca sinaliza um recorde pessoal e para o Brasil. Com um ouro, duas pratas e um bronze, a campanha da ginasta é a melhor da delegação verde-amarela na história e ainda têm chance para mais. Com quatro pódios na Antuérpia, o país bateu o recorde de presenças em uma única edição do Mundial.

Tetracampeã, Simone Biles mais uma vez fez os elogios parecerem chover no molhado. Com série irretocável, a estadunidense segue sacramentando de vez o nome no esporte e cravou mais um ouro mundial, o 22º no torneio e o terceiro apenas na Antuérpia. Zhou Yaqin praticamente cravou a série e ficou apenas um décimo atrás do primeiro lugar, mas Rebeca não sentiu a pressão e conseguiu uma boa apresentação para pegar um lugar no pódio.

Das oito finalistas da trave, três tiveram falhas mais graves e acabaram ficando para trás na disputa. Campeã mundial em 2017, a alemã Paulina Schaefer caiu no aparelho, mesma situação da caloura chinesa Zhang Qingying. Shilese Jones, bronze no individual geral, errou na saída e teve um decréscimo na nota.

Rebeca ainda volta aos palcos neste domingo para a disputa das finais do solo, ao lado da compatriota Flávia Saraiva e de Simone Biles. A decisão tem transmissão do SporTV na televisão e da CazéTV no YouTube e streaming.

