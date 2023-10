Flamengo sai na frente, mas Corinthians busca o empate em Itaquera

Nos minutos finais, Fla e Timão tiveram chances de sair com a vitória - (crédito: Tomzé Fonsceca/Estadão Conteúdo) Jogada10 Jogada10

Em partida válida pela 26ª rodada do Brasileirão, Corinthians e Flamengo empataram por 1 x 1, neste sábado (7/10), na Neo Química Arena. Os dois gols foram no segundo tempo: Gerson marcou uma pintura para o Fla, enquanto Fábio Santos igualou de pênalti, na reta final.

Com o resultado, o Flamengo está em quinto no Brasileirão, com 44 pontos, oito atrás do líder Botafogo. O Fla está atrás ainda de Bragantino, Palmeiras e Grêmio, com 45, 44 e 44, respectivamente. Os três ainda jogam neste domingo (8/10).

Já o Corinthians está em 12º, com 31 pontos. O primeiro da zona de rebaixamento é o Santos, com 27. Entre eles, aparecem ainda Internacional, Bahia e Vasco da Gama, com 29, 28 e 27 pontos, respectivamente.

O Corinthians começou melhor, com Rojas cobrando falta e Renato Augusto arriscando de fora da área. Aos poucos, porém, o Flamengo foi tomando conta da partida. As primeiras boas chegadas foram com Erick Pulgar e Ayrton Lucas.

Aos 31', Everton Ribeiro recebeu na região da lateral esquerda. Sem indicar se foi chute ou cruzamento, acertou a trave. Pouco depois, Bruno Henrique arriscou da entrada da área, mas sem sustos para Cássio. O Flamengo, aliás, encerrou o primeiro tempo com seis finalizações de fora. Ainda na primeira etapa, Yuri Alberto e Gerson chutaram, mas fraco.

O Flamengo voltou do intervalo com a mesma pegada do primeiro. Aos três, Bruno Henrique exigiu grande defesa. Na sequência, Léo Pereira cobrou falta sem perigo, mas Gerson abriu o placar em um lindíssimo chute de fora da área. O Corinthians não se intimidou e foi com tudo para cima, encurralando o Fla. Aos 31', Léo Pereira colocou a mão na bola dentro da área. Pênalti, convertido por Fábio Santos.