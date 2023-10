Renan Dal Zotto deixa seleção de vôlei após vitória sobre a Itália

Renan Dal Zotto, que conduziu o time à vitória sobre a Itália neste domingo (8/10), anunciou que não vai continuar como técnico da seleção masculina de vôlei - (crédito: Ed Alves/CB) Correio Braziliense Correio Braziliense E-mail

A Seleção masculina de vôlei não contará com Renan Dal Zotto para disputar os jogos de Paris no ano que vem. O líder, que conduziu o time à vitória sobre a Itália neste domingo (8/10), anunciou que não vai continuar no posto. O técnico afirma que a decisão é “familiar” e segue “orientação médica”.

De acordo com o ge, Renan já havia comunicado a decisão, na noite do sábado (7/10), ao presidente da Confederação Brasileira de Voleibol, Radamés Lattari. No entanto, omitiu o anúncio de jogadores para não atrapalhar o desempenho do time contra os italianos.

“Eu tomei uma decisão essa semana, falei com a minha esposa. É hora de dar uma pausa. Decisão familiar, vou me afastar da seleção brasileira, mas não do vôlei. Uma orientação médica também por tudo o que passei em 2021”, pontuou ao fim do confronto ao ge.

Renan contou, ainda, que iria comunicar o time e a comissão técnica no vestiário. “Me afasto da seleção, mas não do vôlei, que é a minha vida, onde estou há 50 anos”, garantiu. Agora, é hora de esperar o nome do novo técnico.

Renan assumiu a seleção em 2017 para substituir Bernardinho. Foi campeão da Copa dos Campeçoes em 2017 e 2019. Ele teve que se afastar da liderança do time em 2021, após ser infectado com covid-19 e passar 36 dias internado.