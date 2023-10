Campeão, Verstappen passeia no Catar e conquista 14ª vitória na temporada

Não, não é notícia repetida. Max Verstappen dominou mais uma vez e venceu o GP do Catar neste domingo (8/10) para fechar ainda melhor o final de semana que o sagrou campeão da Fórmula 1. Um dia após faturar o tri na corrida de sprint, o piloto da RBR liderou praticamente de ponta a ponta o percurso de Lusail para cruzar em primeiro pela 14ª vez em 17 etapas. O pódio foi completado por uma dobradinha da McLaren, com Oscar Piastri e Lando Norris.

O holandês largou em primeiro e já com o título garantido depois do resultado da corrida curta de sábado (7/10). Com cinco etapas de antecedência, Max se igualou a Nigel Mansell como os segundos a vencer um campeonato com maior antecedência. Em primeiro, Michael Schumacher ganhou em 2002 com mais seis prêmios pela frente. Agora Verstappen se uniu ao seleto grupo de tricampeões, ao lado de Ayrton Senna, Nelson Piquet, Niki Lauda, Jackie Stewart e Jack Brabham.

“O que garantiu a corrida foi o meu primeiro stint, depois disso consegui gerenciar o ritmo. Vamos aproveitar (o título) um pouco, mas ainda há algumas corridas que quero vencer”, disse Verstappen.

Para o percurso de Lusail, a Pirelli, fornecedora de pneus da F1, estabeleceu que os pilotos poderiam fazer no máximo 18 voltas com um conjunto de compostos, independente do tipo de borracha. O modelo, pensado para dar maior segurança, obrigou o grid a fazer no mínimo três paradas de pit stops e proporcionou ultrapassagens do início ao fim. A emoção começou já na primeira curva com a entrada do carro de segurança. Largando em terceiro, Lewis Hamilton tentou mergulhar para beliscar a dianteira, mas colidiu com o companheiro George Russell e parou na brita.

Depois de problemas no Q3 com voltas deletadas, as McLarens começaram no meio do grid, mas se aproveitaram da lambança das Mercedes, erros de Alonso e Sainz sequer ter disputado a corrida por um problema no sistema de abastecimento na Ferrari do espanhol. Assim, Oscar Piastri pulou de sexto para segundo, enquanto Lando Norris foi de décimo até terceiro para poder somar mais pontos para a montadora de Woking, que segue em crescente na temporada.

Vencedor da corrida de sprint, o calouro australiano teve o melhor final de semana da carreira mesmo sem nunca ter corrido no Catar e continua com o ótimo desempenho na primeira temporada na elite do automobilismo. “Ritmo muito impressionante, definitivamente a corrida mais difícil da minha vida. Com as três paradas obrigatórias, foi basicamente de pé embaixo no acelerador, então foram 57 voltas de classificação. Foi intenso”, disse Piastri.

Com muitas penalidades por sair da pista, Sérgio Perez pouco conseguiu aproveitar o abandono de Hamilton e cruzou apenas em décimo. Com mais um ponto somado, Checo conseguiu aumentar a vantagem para 30 sobre o heptacampeão pelo segundo lugar no campeonato. O restante da zona de pontuação teve George Russell (MER) – que conseguiu fazer boa corrida de recuperação para terminar em quarto –, Leclerc (FER), Alonso (AST), Ocon (ALP), Bottas (ALF) e Zhou (ALF).

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por FORMULA 1® (@f1)

Destaque negativo, Logan Sargeant abandonou a prova no 42º giro por um mal-estar e não completou uma corrida pela sexta vez na temporada. Único piloto sem vaga confirmada no grid de 2024, o estadunidense da Williams ainda não somou pontos e vê a pressão sobre o assento crescer ainda mais, com nomes como o brasileiro Felipe Drugovich de olho na oportunidade.

A Fórmula 1 volta em duas semanas, no dia 22 de outubro, para o GP dos Estados Unidos. A largada no Circuito das Américas está marcada para às 16h e terá transmissão da Band TV e da Band Sports. Com o título de pilotos e equipes garantidos, a disputa segue apenas para o restante das posições na classificação final. No começo de novembro, a categoria desembarca no Brasil para o Grande Prêmio de Interlagos, entre os dias 3 e 5.



*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima