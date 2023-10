Botafogo resolve rápido contra o Flu e vence a primeira sem Lage

Tiquinho Soares (C) foi o responsável por fechar a conta do Botafogo no clássico contra o Fluminense - (crédito: Vitor Silva/Botafogo) Jogada10 Jogada10

O Botafogo não tomou conhecimento do Fluminense e venceu por 2 x 0, neste domingo (8/10), no Maracanã, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Júnior Santos e Tiquinho fizeram os gols da vitória. Em dois minutos os alvinegros fizeram os gols e ratificaram a condição de líder absoluto da competição, com 55 pontos. O Fluminense manteve os 41 pontos e perdeu a invencibilidade como mandante.

A vitória do Botafogo, porém, não deve desestabilizar o Fluminense para a decisão da Libertadores no próximo 4 de novembro. A equipe do técnico Fernando Diniz tem conseguido distinguir bem as duas competições.

A partida começou quente. Com menos de um minuto de jogo, Júnior Santos cruzou para Eduardo, que cabeceou. Fábio, porém, fez uma defesa espetacular e salvou o Flu. O início eletrizante, porém, deu uma arrefecida e o jogo ficou meio truncado. O Botafogo, no entanto, adiantou a marcação para achar algum erro na saída de bola tricolor.

Depois da pressão do Botafogo, no entanto, o Flu fez finalizações duas vezes. Mas quem abriu o placar foi o Botafogo. Aos 19', Tchê Tchê lançou Júnior Santos, que ficou cara a cara com o Fábio. E marcou. Dois minutos depois, aos 21', Tiquinho ampliou encobrindo Fábio. Um golaço. Em vantagem no placar, o Botafogo recuou um pouco e o Flu melhorou, mas não o suficiente.

A etapa final começou em alta voltagem. O Botafogo, afinal, parecia querer mais e se lançou ao ataque. Numa jogada em velocidade, Eduardo largou na frente e acionou Júnior Santos, desarmado. Marlon Freitas ainda recebeu a bola de Tchê Tchê e mandou um chute forte na trave de Fábio.

O Fluminense, porém, pressionou com Alexsander e Samuel Xavier municiando Cano e John Kennedy. O Botafogo também continuou pressionando. Luis Henrique, em velocidade, invadiu a área e ficou de frente com Fábio, que fez outra bela defesa. E o jogo ficou no 2 x 0 para a equipe de General Severiano.