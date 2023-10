Santos reage contra o Palmeiras, encerra jejum e respira

Santos chegou a estar perdendo, mas conseguiu se recuperar - (crédito: SantosFC) Jogada10 Jogada10

Deu Santos no duelo com o Palmeiras: 2 x 1. O clássico paulista pela 26ª rodada do Brasileirão, na Arena Barueri, neste domingo (8/10) foi muito movimentado e emocionante, com o Palmeiras melhor no primeiro tempo e saindo na frente com gol de Zé Rafael. Mas o time santista chegou ao empate antes do intervalo, com Rincón.

Na etapa final, o Santos mandou em campo durante 30 minutos e virou com Marcos Guilherme. E nos elétricos 15 minutos finais, os goleiros brilharam, o que fez o placar seguir inalterado até o fim. Santos 2 x 1. Enfim, acabou o jejum em clássicos paulistas. E celebrou a terceira vitória seguida.

O triunfo tirou o Santos da zona de rebaixamento. Chegou aos 30 pontos, subiu para o 14º lugar e jogou o Vasco para o Z-4. O Palmeiras parou nos 44 pontos, em quarto lugar. Vale destacar que o jogo foi na Arena Barueri devido a um show do artista The Weeknd no Allianz Parque.



O Palmeiras foi bem superior no primeiro tempo, construindo muitas jogadas de ataque e com pelo menos quatro chances claras antes dos 35 minutos. Na primeira, aos quatro, após cruzamento na área, Kevin chutou e a bola certamente entraria. Mas bateu em Rony e saiu. Aos, dez, Endrick mandou no travessão.

Kevin chutou para grande defesa de João Paulo e ainda teve um chute de Menino, que passou raspando. Mas o Santos não era apenas defesa. Oferecia perigo em contra-ataques com Marcos Leonardo, que chutou para boa defesa de Weverton e sofreu uma falta (amarelo em Zé Rafael) quando entrava na área. Mas a cobrança de Jean Lucas foi no céu.

Contudo, nos minutos finais, saíram gols. Aos 42, numa cobrança de falta pela esquerda de Menino, Zé Rafael desviou na bola para, enfim, balançar a rede em 2023. Porém, o Santos foi feliz aos 46. Um escanteio cobrado por Jean Lucas encontrou o zagueiro Joaquim, que mandou na segunda trave para a cabeçada de Rincón. Tudo igual no primeiro tempo.

A sensação foi a de que o Palmeiras não entrou para o segundo tempo. Em dez minutos, o Santos teve pelo menos quatro chances claras e ganhava tudo no meio de campo. Não por acaso, Abel fez troca tripla de jogadores da meiúca para dar força ao time. Assim, não foi surpresa quando, aos 25, o Santos virou o jogo. Num chutão do goleiro João Paulo, Marcos Leonardo ganhou de Murilo na dividida.

A bola ficou com Silvera que cruzou para Marcos Leonardo marcar. No fim, o jogo ficou aberto. O Palmeiras teve chances para empatar, mas João Paulo sempre apareceu bem. E teve gol de Flaco corretamente anulado. Contudo, o Santos arriscava em contra-ataques. Furch (duas vezes) e Silvera obrigaram Weverton a fazer defesas de cinema.