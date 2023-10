Corpo de jogador espanhol aparece entre vagões de trem

Álvaro Prieto era jogador do Córdoba, da terceira divisão espanhola - (crédito: Jogada10) Jogada10 Jogada10

A polícia espanhola confirmou, na noite da última segunda-feira (16), que encontrou o corpo do jogador Álvaro Prieto, entre vagões de trem, em Sevilha. O jovem tinha apenas 18 anos e defendia o Córdoba, time da Andaluzia, ao sul do país ibérico, na Terceira Divisão do Campeonato Espanhol.

Prieto desapareceu na quinta-feira (12), quando perdeu um trem na cidade vizinha. Aliás, a autópsia preliminar revelou que o jogador sofreu uma grande descarga elétrica e morreu no mesmo dia do desaparecimento. Segundo o diário "Marca", o corpo tinha marcas compatíveis com as descargas, além de mãos queimadas e sem pelo.

O jornal "El Mundo" acrescenta que as câmeras de segurança de um posto de gasolina próximo à estação flagraram Prieto no teto do trem. Ele, afinal, teria se agarrado no sistema de distribuição e alimentação elétrica aérea de ferrovias, se eletrocutado e caído entre os vagões.

Assim que encontrou o corpo, a polícia iniciou as investigações a respeito do caso. Enquanto não há uma conclusão final, o clube e a cidade de Córdoba vivem o luto pela morte de seu jogador da base.

"Comovido pelo trágico desfecho do desaparecimento de Álvaro Prieto, que nos manteve em suspense todos estes dias. Agora é a hora de estar com a família. Todo o amor da Andaluzia por eles. Esperamos que as circunstâncias desta morte sejam esclarecidas em breve", lamentou Antonio Fernández Monterrubio, CEO do Córdoba.