Palmeiras monitora o zagueiro paraguaio Mateo Gamarra, do Olimpia

O mapeamento do Palmeiras na busca por reforços para a temporada 2024 começou a todo vapor. De acordo com fonte ligada ao clube, o foco está 100% voltado neste momento para o mercado sul-americano. Desse modo, após encaminhar a contratação do volante Aníbal Moreno, a diretoria procura um zagueiro canhoto e dois atacantes.

Diante de algumas negativas neste segundo semestre, entre elas a do meio-campista Nicolás de la Cruz, do River Plate, o alviverde vê, ainda, as opções no Brasil como escassas. Pelo menos até dezembro. Nesse cenário, os esforços do alviverde estão em Mateo Gamarra, do Olimpia, do Paraguai. O zagueiro de 22 anos chegou às quartas de final da Libertadores, parando no Fluminense.

No clube paraguaio, o atleta é visto como promissor e um dos principais ativos de olho numa negociação com a Europa, ainda mais com as convocações para a seleção do Paraguai. Assim, Gamarra está em contato frequente com o palmeirense Gustavo Gómez para os compromissos deste mês pelas Eliminatórias.

O técnico Abel Ferreira tem o desejo de contar com um defensor canhoto no plantel alviverde desde que Renan deixou o clube em março de 2022. Contudo, as investidas nas janelas de transferências posteriores à saída do atleta não foram bem-sucedidas. Agora, o Verdão tem em seu planejamento para 2024 atender tal reivindicação do treinador português.

O Palmeiras sabe que enfrentará forte concorrência na briga para contratar Mateo Gamarra. Por parte do clube paraguaio, há o entendimento de que o defensor será muito assediado na próxima janela de transferências, a partir de janeiro de 2024.