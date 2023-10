Marçal, do Botafogo, é suspenso pelo STJD após reclamar de expulsão

Com referência a Abel Ferreira, lateral-esquerdo desfalca o Glorioso contra o América-MG, nesta quarta-feira (18/10) - (crédito: Vitor Silva/Botafogo) Jogada10 Jogada10

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) julgou o lateral-esquerdo Marçal nesta segunda-feira (16/10), pela expulsão e reclamação na partida contra o Corinthians, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. A Primeira Comissão disciplinar puniu o jogador do Botafogo com dois jogos de suspensão.

Marçal foi julgado pelos artigos: 243F (ofensa à honra) – desclassificado para o 258 (conduta contrária disciplina ou ética desportiva), e 254 (jogada violenta). No segundo o jogador recebeu a punição por dois jogos. Mas, como já cumpriu a suspensão automática contra o Goiás, Marçal tem apenas mais um jogo de suspensão.

Assim, o lateral não fica à disposição de Lúcio Flavio para a partida contra o América-MG, na quarta-feira (18), em Belo Horizonte. Marçal fez uma falta em Pedro, do Corinthians, e, assim, recebeu cartão amarelo. No entanto, o VAR analisou o lance e aconselhou o árbitro a ver na beira do campo.

Após revisão, o jogador recebeu a punição do cartão vermelho. Ao sair de campo, o lateral do Botafogo virou para a câmera e disse. “Isso aqui é roubo, isso aqui é roubo, Abel”, fazendo alusão a fala do técnico do Palmeiras, também julgado e punido por afirmações da mesma natureza, diante do Grêmio.