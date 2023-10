Torcida do Fluminense ultrapassa meta para final da Libertadores - (crédito: Jogada10) Jogada10 Jogada10

Além de esgotarem os ingressos disponíveis do setor Sul, os torcedores do Fluminense alcançaram uma outra marca expressiva para a final da Libertadores. Afinal, os tricolores conseguiram arrecadar R$230 mil para a festa da torcida no Maracanã.

Nos últimos dias, os tricolores decidiram fazer uma vaquinha nas redes sociais para preparar uma bonita festa no Maracanã. O movimento teve apoio de seis torcidas organizadas e muitos influenciadores do clube.

Torcida do Fluminense

A vaquinha contou com as participações de torcedores comuns e personalidades famosas. Afinal, celebridades como Rafael Portugal, Magno Navarro e Fred Caldeira realizaram doações. Inclusive, as esposas de John Arias e Germán Cano também contribuíram.

O objetivo inicial era arrecadar R$ 208 mil. No entanto, estes valores foram superados em apenas quatro dias de campanha. Assim, os tricolores agora contam com um investimento alto para promover um verdadeiro espetáculo no estádio.

A ideia é ter pó de arroz, bandeiras e faixas verticais no setor Sul. Assim, os jogadores tricolores serão recepcionados com muitas festa na entrada em campo. A decisão está marcada para dia 4 de novembro, diante do Boca Juniors, às 17h, no Maracanã.