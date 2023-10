Com mais um título na França, brasiliense Abouba projeta nova temporada

O jogador brasiliense de vôlei Aboubacar Neto, o Abouba, começou a temporada 23/24 com o pé direito. Após ser cortado pelo treinador Renan Dal Zotto das duas últimas fases da edição da Liga das Nações de Vôlei de 2023, pela seleção brasileira, o oposto retornou ao voleibol de clubes com motivos para sorrir.

Pelo Tours, da França, equipe que defende há dois anos, Abouba se sagrou campeão da Supercopa do país, título não erguido pela equipe desde 2015. Após a vitória da última sexta-feira (13/10), diante do Chaumont, por três sets a 1, o Tours alcançou a marca de pentacampeão da competição, tendo conquistado-a em 2005, 2012, 2014, 2015 e 2023.

Na última segunda-feira (16/10), três dias após a conquista, a equipe retornou à rotina de treinos junto ao comandante brasileiro Marcelo Fronckowiak com novas metas no horizonte: o bicampeonato francês e o título da Copa nacional. A estreia da liga está, inclusive, marcada para acontecer na próxima sexta-feira (20/10), contra o Saint-Jean D'Illac.

Para Abouba, destaque do Tours na decisão da Supercopa, com 23 pontos computados, iniciar a temporada com um troféu em mãos possui grande importância.

"Particularmente, é uma sensação muito boa. Sabemos como é difícil sempre estar disputando títulos e, mais difícil ainda, conquistá-los. Sinto que estou no caminho certo. Foi importante começar com o pé direito e conquistando um troféu no início da temporada para a confiança da equipe, porque sabemos da dificuldade que iremos passar durante a temporada. Comemoramos muito, mas o campeonato já começa na próxima sexta, e devemos virar a página", disse ele, à própria assessoria.

Campeão francês na temporada 22/23, o Tours tem apostado em jovens talentos numa tentativa de repaginar o elenco, pois, afinal, apenas quatro atletas presentes na campanha do título nacional permaneceram. Na visão de Abouba, apesar disso, a chegada de tantos jovens não enfraquece a equipe.

"São jogadores que se destacaram na temporada passada nos seus respectivos clubes. Sabemos que não é o mesmo nível de cobrança quando jogam em equipes que não tem a pressão de ganhar, mas eles chegaram para compor o time em busca dos objetivos. A cada ano o campeonato francês fica mais competitivo, mas nosso grupo permanece forte e devemos continuar no pensamento de manter o título do campeonato e da Copa aqui em Tours", ressaltou.

Em 31 jogos de Campeonato Francês na campanha vencedora, o oposto brasileiro marcou um total de 546, além de ter sido eleito o melhor da partida em sete oportunidades, incluindo em uma partida da Champions League.

Pela Seleção Brasileira, esteve presente na derrota contra Cuba, por três sets a dois, acontecida durante a primeira fase da VNL. Na ocasião, foi o principal pontuador do Brasil, com 23 bolas no chão.

