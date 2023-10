Pena de Daniel Alves pode cair pela metade na Espanha; entenda - (crédito: Reprodução/Instagram) Jogada10 Jogada10

Preso na Espanha desde janeiro, Daniel Alves pode ter sua pena reduzida pela metade, caso seja condenado por acusação de estupro. A defesa do jogador pagou 150 mil euros (R$ 800 mil) à Justiça do país europeu como indenização por "atenuante de reparação de dano causado", o que faria a possível condenação ser reduzida. A informação é do Uol.

O depósito aconteceu em agosto pela advogada Miraida Puente, que representa o jogador desde o início do caso. A vítima receberá o valor após a condenação, caso de fato ela aconteça.

A vítima, que nunca quis se identificar, já afirmou que não deseja receber dinheiro de Daniel Alves, mas sim sua prisão. Ele é acusado de estuprar uma jovem numa boate em Barcelona, no fim de dezembro de 2022.

A pena para estes casos na Espanha pode chegar a até 12 anos de prisão. Como o lateral fez o pagamento do atenuante de reparação de dano, condenação pode cair pela metade do tempo. O julgamento ainda não tem data marcada. O valor, contudo, voltará a Dani Alves, se a Justiça declará-lo inocentado.