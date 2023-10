Atento ao mercado, Capital reforça o elenco para o Candangão 2024

Terceiro colocado da edição de 2023 do Campeonato Candango, o Capital continua em movimento pela preparação da equipe para a próxima temporada. Visando conquistar resultados mais expressivos em 2024 e, quem sabe, um calendário mais cheio para 2025, a equipe age no mercado para fortalecer o elenco.

Além das contratações de personagens com experiências na terceira divisão do campeonato nacional, como o treinador Paulinho Kobayashi e o atacante Wallace Pernambucano, ex-Ferroviário e América-RN, a Coruja também com a chegada de mais três reforços.

O zagueiro Luiz Domingues, de 35 anos, é uma das novidades. O mineiro, após cinco temporadas atuando nos clubes Apollon Smyrnis e Panionios, da Grécia, chega à Coruja para reforçar a defesa. Revelado pelo Oeste-SP, teve passagens por clubes como Paysandu-PA, Juventude-RS e Novorizontino-SP antes de ir à Europa. Também coleciona um título de Série D pelo Botafogo-SP, em 2015.

"É um nome que já estávamos sondando há algum tempo. Tivemos o aval do professor Paulinho Kobayashi, então avançamos com as negociações", revelou Godofredo Gonçalves, presidente do Capital, via assessoria de imprensa.

Cotado para deixar a equipe, o goleiro Luan, emprestado pela equipe goiana Centro Oeste, continuará, ao menos por mais uma temporada, como o dono da meta tricolor. Titular da equipe durante a última campanha no Candangão, inclusive, na eliminação diante do Brasiliense, na semifinal, Luan foi um dos símbolos da trajetória do Capital na elite local de 2023, quando foi eleito melhor goleiro da competição.

O atacante Kadu Barone, campeão pelo Ferroviário na Série D de 2023, será, ao lado de Wallace Pernambucano, o responsável pelo poderio ofensivo da equipe. O jogador de 28 anos, além do título invicto na quarta divisão, ainda possui no currículo passagens por Mirassol, Botafogo-SP e Ituano.

A expectativa é que todos os reforços se reúnam em dezembro, quando será dado o início da pré-temporada do clube. O Capital, junto de outras nove equipes do quadradinho, entrarão em campo pela elite brasiliense a partir da reta final de janeiro.

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

