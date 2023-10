Paris-2024: Pedaladas do Brasil garantem vagas no ciclismo de estrada

O Brasil segue carimbando novos passaportes com destino aos Jogos de Paris-2024. Na última terça-feira (17/10), mais duas vagas para a próxima edição dos Jogos Olímpicos foram garantidas, através do ciclismo de estrada. A confirmação chegou após o fechamento do ranking da União de Ciclistas Internacional (UCI) da data em questão.

Do lado feminino, a vaga foi alcançada após o término do Brasil na 35ª colocação no ranking das nações. A posição possibilitou uma vaga para as Olimpíadas.

No masculino, o fato que possibilitou a classificação foi a realocação da vaga dos Jogos Pan-Americanos. Em decorrência dos sucessos de Canadá, Argentina e Equador via ranking, as duas vagas acabaram realocadas para Uruguai e Brasil.

A vaga, no entanto, é dividida por nação. Por isso, são as respectivas confederações dos países as responsáveis por decidir quem serão os convocados, como é o caso da Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC).

Melhores ciclistas do país no ranking mundial, Ana Vitória Magalhães e Nicolas Sessler, são os grandes favoritos para ocupar duas das vagas do Brasil na modalidade durante os Jogos de Paris-2024. Ana Vitória, além disso, defenderá o título nacional no ciclismo de estrada.

A pouco mais de nove meses do início dos Jogos Olímpicos, o Brasil, contando com a entrada do ciclismo, alcançou o número de 107 vagas no total.

Veja a distribuição das vagas brasileiras:

Atletismo (11 atletas, 12 vagas)



Canoagem slalom (2 vagas)



Canoagem de velocidade (1 vaga)



Ciclismo BMX feminino (1 vagas)



Futebol Feminino (18 vagas)



Ginástica artística feminina (5 vagas)



Ginástica artística masculina (2 vagas)



Ginástica rítmica feminina (6 vagas)



Rúgbi de 7 feminino (12 vagas)



Saltos ornamentais (2 vagas)



Hipismo (3 vagas)



Natação (4 vagas)



Surfe (3 vagas)



Tênis de mesa (6 vagas)

Tiro com arco (1 vaga)



Tiro esportivo (1 vaga)



Vela (2 vagas)



Vôlei (24 vagas)





*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

