Argentinos Juniors aciona Corinthians na Fifa por conta de Vera

O Argentinos Juniors acionou o Corinthians na Fifa, por conta do atraso em uma das parcelas da compra do volante Fausto Vera. Em julho do ano passado, o Timão adquiriu 70% dos direitos econômicos do jogador, mas ainda não realizou o pagamento completo pelo atleta.

De acordo com o presidente do Argentinos, Cristian Malaspina, o Corinthians não pagou a última parcela pela compra de Vera. Na altura, o Timão fechou um acordo para pagar R$ 27 milhões ao clube argentino, mas de forma parcelada. Com as dificuldades para manter o pagamento em dia, o dirigente da equipe de Buenos Aires se mostrou estar insatisfeito com o Alvinegro.

Por conta disso, a equipe argentina cortou relações com o Corinthians nas últimas semanas. O Timão chegou a procurar o Argentinos Juniors para realizar uma sondagem pelo lateral-esquerdo Santiago Montiel. Contudo, o atraso no pagamento de Fausto Vera fez com que os hermanos sequer abrisse conversas com o Alvinegro. O jogador de 21 anos é titular absoluto da equipe, com 41 jogos e dois gols na temporada. Ele também pode atuar como zagueiro

Corinthians já atrasou pagamento ao Argentinos Juniors

Essa é a segunda vez no ano que o Timão atrasa o pagamento. No fim de junho, o clube pagou com atraso uma parcela de 750 mil dólares (cerca de R$ 3,7 milhões) também depois da reclamação do clube argentino na Fifa.

Como a janela de transferências está fechada e só abre em janeiro, o Corinthians não teme um transfer ban neste momento, mas espera normalizar os pagamentos antes da reabertura do mercado.

