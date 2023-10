Bahia vence o Inter em Salvador e quebra tabu de nove anos

Gabriel Teixeira foi o autor do gol da vitória tricolor sobre o colorado - (crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia) Jogada10 Jogada10

O Bahia fez história. Com gol de Gabriel Teixeira, o tricolor de aço venceu o Internacional por 1 x 0, nesta quarta-feira (18/10), na Arena Fonte Nova, e encerrou um jejum de nove anos contra o adversário gaúcho. O time comandado por Rogério Ceni foi superior em um duelo truncado e marcado por erros e poderia ter construído um placar mais elástico.

Com o resultado, o Bahia chegou aos 31 pontos e saltou para o 13º lugar na classificação do Campeonato Brasileiro. Já o Internacional fica em 12º, com 32. O tricolor de aço volta a campo no próximo sábado (21/10), às 18h30 (de Brasília), contra o Fortaleza, na Arena Fonte Nova, enquanto o Colorado recebe o Santos, no domingo (22/10), às 16h, no Beira-Rio.

Bahia e Internacional protagonizaram um primeiro tempo truncado e com muitos erros. Nos primeiros minutos, os baianos encontravam espaços com Gabriel Teixeira, enquanto os gaúchos tentavam responder nos ataques com Wanderson. Porém, nenhuma das equipes conseguiram levar perigo aos goleiros Marcos Felipe e Keiller – este no lugar do uruguaio Rochet, poupado.

Na primeira metade da partida, Bahia e Internacional combinaram nove finalizações, sendo cinco do time gaúcho, mas nenhuma foi no alvo. Além disso, foram 17 faltas cometidas no total. Na reta final, o tricolor de aço conseguiu ocupar mais os espaços no ataque e conseguiu abrir o placar com Gabriel Teixeira, aos 43 minutos, após bom passe do meia Rezende.



O Bahia chegou a balançar a rede no primeiro minuto da etapa final com Thaciano, que aproveitou uma lambança da defesa gaúcha, e parecia que encaminharia a vitória tranquilamente. O VAR, no entanto, anulou após identificar impedimento de Rezende. O gol anulado trouxe esperança para o Internacional que quase empatou aos dez minutos com Mercado, mas a bola carimbou a trave.

Apesar do susto do Internacional, o Bahia tinha espaço para jogar e levava mais perigo. Cauly chegou a marcar aos 11 minutos, mas estava impedido. No lance seguinte, aos 12, o goleiro Keiller fez um milagre e salvou mais uma chance nos pés de Cauly. Em contra-ataque, Gabriel Teixeira perdeu uma oportunidade clara, aos 17, na pequena área. Mas a bola se recusava a entrar.

O jogo permaneceu aberto até a reta final. O Bahia cansou e parou de encontrar espaços. Por outro lado, o Internacional tinha dificuldade para criar e não levava perigo. A situação do Colorado ficou mais difícil quando o atacante Lucca foi expulso aos 37 minutos após agredir o zagueiro Vitor Hugo com uma cotovelada. Restou ao Tricolor de Aço administrar o tempo e placar para encerrar o jejum de nove anos.

Bahia 1 x 0 Internacional

Campeonato Brasileiro – 27ª rodada

Data e horário: 18/10/2023, às 21h30

Local: Arena Fonte Nova, Salvador (BA)



Bahia: Marcos Felipe; Gilberto, Kanu, Vitor Hugo (Raul Gustavo, min. 38’/2ºT) e Camilo Cândido; Rezende, Yago Felipe (Acevedo, min. 38’/2ºT), Thaciano (Rafael Ratão, min. 38’/2ºT) e Cauly (Lucas Mugni, min. 47’/2ºT); Gabriel Teixeira (Luciano Juba, min. 45’/2ºT) e Everaldo. Técnico: Rogério Ceni



Internacional: Keiller; Bustos, Vitão, Mercado e Dalbert (Hugo Mallo, min. 19’/2ºT); Gabriel (Rômulo, min. 0’/2ºT), Maurício (Gabriel Barros, min. 44’/2ºT), Bruno Henrique (Pedro Henrique, min. 28’/2ºT) e Wanderson; Alan Patrick e Luiz Adriano (Lucca, min. 0’/2ºT). Técnico: Eduardo Coudet



Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE/FIFA) e Renan Aguiar da Costa (CE)

VAR: Wagner Reway (VAR-FIFA/PB)



Cartões amarelos: Rezende (BAH) / Vitão (INT)

Cartão vermelho: Lucca (INT)

Gol: Gabriel Teixeira, aos 43? do 1ºT (1-0)