Capital anuncia o meio-campista Romarinho, ex-Maringá

O Capital anunciou nesta quinta-feira (19/10) o quarto reforço para o Candangão 2024. Sem contrato desde a rescisão com o paranaense Maringá, em setembro, o meio-campista Romarinho, de 29 anos, é a novidade no Coruja. O atleta segue o zagueiro Domingues e os atacantes Wallace Pernambucano e Kadu Barone.

Este último, assim como o técnico Paulinho Kobayashi, foram campeões da Série D do Campeonato Brasileiro em 2023, pelo Ferroviário-CE. Tal feito também está no currículo de Romarinho, vencedor da competição em 2019, com a camisa do Brusque. Além do time catarinense, o paulista formado no Guarani teve passagens em clubes como Ituano, América de Natal, Volta Redonda e Moto Club.

Além disso, atuou também na Arábia Saudita, pelo Al-Jeel, em 2021. Neste ano, porém, teve um dos momentos mais inesquecíveis da carreira em um jogo épico da Copa do Brasil. Mesmo presente por apenas 15 minutos em campo, atuou na vitória no Paraná contra o Flamengo, pela terceira fase. Nos 8 x 2 sofridos na volta, no Maracanã, não saiu do banco de reservas.

Até o rompimento do vínculo com o ex-clube, foi um atleta que perdeu espaço durante a campanha da quarta divisão do Brasileirão. Dos 14 jogos no Grupo A7, foi titular em boa parte do primeiro turno, entrando em todos os jogos. No returno, a história foi diferente: jogou apenas um duelo, foi suplente não utilizado em cinco e não-relacionado em um. Sequer esteve na relação nos dois jogos de eliminação contra o Camboriú, pelos 16-avos de final, onde poderia enfrentar o Brasiliense — eliminado para o Athletic na mesma instância — nas oitavas.



*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima

