Ramón Díaz mira clássico com Flamengo: "Feliz que estarei no Maracanã"

Ramón Díaz prega atenção do Vasco contra o Flamengo e espera jogo de detalhes no Maracanã - (crédito: Leandro Amorim/Vasco) Jogada10 Jogada10

Após a vitória por 1 a 0 sobre o Fortaleza, o Vasco está momentaneamente fora da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O resultado, aliás, deixou Ramón Díaz ainda mais confiante na possibilidade de seguir longe do Z4. Para isso, no entanto, o Bragantino precisa derrotar o Santos, nesta 27ª rodada. Depois de parabenizar publicamente o grupo, o técnico já projetou a partida contra o Flamengo, no domingo (22), às 16h.

"É uma grande equipe, tem um grande treinador. O tempo de recuperação é curto, temos de nos preparar bem para essa partida importante. Feliz que vou jogar no Maracanã porque no outro jogo lá eu não pude estar (estava suspenso contra o Atlético-MG). Jogo duro, vamos competir e lutar. Vai ser um grande clássico", disse, abordando também, em seguida, a evolução de Payet, autor do gol diante do Leão do Pici.

"Ele tem muita experiência, está melhorando dia a dia, tomando conhecimento do futebol brasileiro. Estamos trabalhando muito com ele para que possa entender. Está melhorando, mostrando sua categoria. Feliz por ele e pelo grupo. O Payet pode nos dar essa qualidade, essa vivência, que precisamos nesse momento na equipe", completou.

O primeiro gol do Payet com a camisa do Vasco pelas lentes da VascoTV ???????????? #VASxFOR 1??-0??#BrasileiroNaVascoTV #VascoDaGama pic.twitter.com/0GBgcRGYwI — Vasco da Gama (@VascodaGama) October 19, 2023

Ramón Díaz explica Rossi no banco

Díaz justificou a presença de Rossi no banco, que vinha sendo titular do Vasco até sofrer lesão muscular na coxa direita, em jogo contra o América-MG. O atacante, por sinal, precisou se afastar por dois compromissos, diante de Santos e São Paulo, para tratar o problema no departamento médico. Ramón revelou que não iria utilizá-lo nesta quarta-feira (18), já que ainda não estava nas melhores condições físicas. Mas a necessidade o obrigou.

"Com a exigência quem tem a equipe, pensamos que não teríamos que usá-lo, mas a necessidade de mudar fez com o que eu o usasse, mesmo não estando 100%. Vai ter tempo para se recuperar para que chegue até o final bem e não tenha uma lesão novamente", disse o argentino, destacando a importância do "Búfalo" dentro da equipe.

Vasco x Flamengo

O Cruz-Maltino agora volta as atenções para o clássico com o Flamengo, no Maracanã. Para essa partida, duas peças fundamentais da engrenagem de Díaz estarão de volta. Até então a serviço do Chile nas Eliminatórias da Copa do Mundo, Medel já pousou em solo brasileiro e vai participar da preparação até domingo (22). Por outro lado, no meio, Paulinho retorna de suspensão automática pelo terceiro amarelo e, portanto, fica à disposição.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.