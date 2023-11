DF vive a "Bia mania" com presença da tenista em torneio internacional

Principal tenista do Brasil da atualidade, Beatriz Haddad Maia, dona do 11º lugar no ranking da Associação de Tênis Feminino (WTA, na sigla em inglês) lidou com muito mais que a temperatura elevada no primeiro dia de Billie Jean King Cup na capital federal. Nesta sexta-feira (10/11), a paulistana de 27 anos encarou o calor humano e sentiu na pele o que é ser a líder em admiração dos amantes do esporte.

Em quadra, venceu a sul-coreana Yeonwoo Ku por 2 sets a 0, parciais 6/0 e 6/4. Fora dela, a comemoração foi toda da torcida. Beatriz Haddad Maia não ganhou troféu, medalha ou subiu no ranking internacional, mas deu uma "volta olímpica" no complexo montado na Arena BSB. Atendeu aos torcedores que resolveram "sextar" com ela e com o Time Brasil e propagou a "Bia mania" na capital federal.

Marcos Antônio Buzinaro saiu de Paracatu (MG) para acompanhar de perto as emoções do principal torneio feminino por equipes. Encarou os mais de 220km entre o Distrito Federal e o município mineiro ao lado da esposa Ana Paula Buzinaro e do filho Mateus da Cunha Buzinaro. "Não apenas eu, mas toda minha família é apaixonada por tênis. Jogamos há algum tempo, e sempre que o Brasil se apresenta, estamos juntos. Essa oportunidade em Brasília é muito bacana para nós, gostamos demais. Viemos só para acompanhar a Billie Jean King Cup", relata.

O trio de Minas Gerais resolveu fazer um bate-volta em nome do tênis. Ao que tudo indica, voltarão com boas memórias nas malas. Marcos Antônio conta que o herdeiro entende tudo da modalidade da bolinha. "O Matheus começou como boleiro. Enquanto eu jogava, ele assistia e, hoje, me arrisco a dizer que ele joga melhor do que eu. Ele treina todos os dias. Gosta muito, conhece todos os jogadores e faz valer a pena o tênis."

Ainda que tímido, o tenista de 9 anos não escondeu a alegria em ter acompanhado de perto algumas referências do esporte. "Foi legal ver a Bia Haddad e a Laura de perto, amanhã (hoje) venho de novo. Vou torcer por novas vitórias. É bom acompanhar com a família. Já até joguei em Brasília, foi ótimo", compartilha Mateus.

Marcos Antônio Buzinaro, Mateus da Cunha Buzinaro e Ana Paula Buzinaro saíram de Paracatu (MG) para acompanhar a Billie Jean King Cup em Brasília (foto: Victor Parrini/CB/D.A Press)

A recíproca é verdadeira. Na entrevista coletiva após a vitória sobre Yeonwoo Ku, a número 11 do mundo comentou sobre o carinho dos fãs. "Fazia bastante tempo que eu não jogava em casa, acho que desde 2016. Muitas coisas mudaram, tenho bastante desafio. Também mudei de equipe. Posso dizer que sou uma jogadora bem diferente da última vez. Por isso estava com diante de todo mundo. Confesso que estava nervosa, mas estou feliz por sairmos com os dois primeiros pontos", discursou Bia.

"A recepção do público é muito especial. Senti isso no primeiro dia durante treinamento, com a presença de tantas crianças. O tênis feminino está passando por um momento muito especial, falo por toda nós. Quanto estou longe, consigo sentir a energia durante as viagens. Quando estamos aqui entendemos a dimensão que alguns jogos tênis podem provocar no Brasil", completou.

Existia um abismo entre Bia Haddad e Yeonwoo Ku. O ranking da Associação de Tênis Feminino ilustra isso. Quatrocentos e noventa e quatro posições separa a brasileira da sul-coreana. Se a brasileira ostenta a 11ª colocação, a asiática sonha em um lugar para além do 505 do simples.

Com a bola em jogo, a queridinha das quadras do Brasil fez questão de comprovar a superioridade. Foi dominante ao não perder nenhum game no primeiro set. Na segunda parcial, o equilíbrio foi maior, mas incapaz de arruinar o triunfo contundente da paulistana na capital federal.

Despedida

Bia Haddad volta, neste sábado (11/11), à quadra montada no complexo da Arena BSB. A partir das 10h, ela mede forças com Sohyun Park, número 295 do ranking mundial no simples. Park foi derrotada por Laura Pigossi, nesta sexta, por 2 sets a 0, parciais 6/1 e 6/1, no jogo de abertura da Billie Jean King Cup no Distrito Federal. Pigossi compete na sequência, contra Yeonwoo Ku.

O Time Brasil está a uma vitória de alcançar o qualificatório da versão de 2024 do principal torneio internacional por equipes do tênis feminino. Para ficar sem vaga na disputa entre seleções, o esquadrão verde-amarelo teria de perder as duas partidas deste sábado e o eventual desempate por duplas.

Admiração por Bia Haddad também está estampada em bandeiras (foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Programação

Sábado

10h Bia Haddad x Sohyun Park

A seguir: Laura Pigossi x Yeonwoo Ku

Desempate, se necessário

Bia Hadddad/Luisa Stefani x Dayeon Back/Bo-young Jeon