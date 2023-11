Candangão 2024: Paranoá fecha com o técnico Augusto César

Para voltar a ser sensação do Candangão, o Paranoá arquiteta um planejamento distinto para a temporada 2024. A Cobra Sucuri segue silenciosa no mercado, mas confirmou com exclusividade ao Correio a contratação de Augusto César como técnico para o próximo ciclo. O elenco tende a ser apresentado no próximo dia 4, três dias após a apresentação.

O novo comandante vai para a quarta passagem no futebol do Distrito Federal. Em 2010, treinou o Botafogo-DF e o Brasília, ambos envolvidos na disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. Após treinar apenas o alvinegro em 2011, passou ao Gama, onde não teve sucesso em uma fase decadente do alviverde, sem taças no âmbito local e nacional. Apesar disso, em todas as oportunidades como treinador, no Candangão, sempre superou a primeira fase.

Após o período no time gamense, o profissional teve longo período nas categorias de base do Goiás, onde foi lateral quando jogador. Além disso, teve esporádicas chances como comandante do elenco profissional, mas sem conseguir se firmar. Nos últimos dois anos, esteve em equipes do interior goiano, como o Morrinhos, o Uruaçu e o Pires do Rio, o mais recente deles.

Outros planos

O planejamento para a temporada seguinte foi abordado de maneira distinta a este ano, como explica o vice-presidente do clube, Kleber Moraes. "Nós apresentamos jogadores de forma antecipada no ano passado. Esse ano não vamos repetir. O time está montado há dois meses e pouco, com 19 jogadores de fora (do DF) e alguns aproveitados daqui", revela.

O primeiro desafio da equipe será no clássico da cidade, ainda sem data e horário definidos na rodada de abertura, prevista para os dias 13 e 14 de janeiro. O Estádio JK tende a ser o palco do confronto contra o Capital, onde a Sucuri será mandante.



*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima

