Suárez se diz 'animado para desafio' no Inter de Miami

O uruguaio Luis Suárez demonstrou alegria ao falar pela primeira vez como jogador do Inter Miami, equipe na qual vai atuar as duas próximas temporadas ao lado do argentino Lionel Messi, com quem teve momentos gloriosos no time do Barcelona. A equipe estadunidense oficializou a contratação do jogador de 36 anos nesta sexta-feira (22/12).

"Estou muito feliz e animado para encarar esse novo desafio com o Inter Miami. Mal posso esperar para começar e estou pronto para trabalhar e tornar realidade o sonho de conquistar mais títulos com este grande clube. Estou otimista sobre o que podemos alcançar juntos com a nossa ambição partilhada", disse Suárez. "Darei tudo de mim para levar alegria a esses torcedores de quem tanto ouvi falar e estou ansioso para me reunir com grandes amigos e jogadores. Também estou ansioso para conhecer meus novos companheiros de equipe e treinadores", completou.

O clube também comemorou o acordo. "Estamos felizes em receber o atacante de classe mundial Luis Suárez em nosso clube. Luis é um competidor feroz cuja vontade de vencer representa o que queremos dos nossos jogadores. Prometemos aos nossos torcedores que iríamos buscar os melhores jogadores do mundo para construir um elenco que pudesse competir nos mais altos escalões das Américas. Saindo de uma temporada premiada no Brasil, Luis será uma adição importante ao nosso elenco", afirmou o proprietário-gerente Jorge Mas.

"Estamos muito satisfeitos por ter um jogador com a qualidade e paixão de Luis pelo jogo no nosso clube. Ele se junta a um time que está inspirando a próxima geração e estamos ansiosos para vê-lo entrar em campo com ex-companheiros de equipe e jovens jogadores da nossa Academia", disse o coproprietário David Beckham.