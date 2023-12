Luciano renova com o São Paulo - (crédito: Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net) Jogada10 Jogada10

O São Paulo anunciou, na noite desta quinta-feira (28), a renovação de contrato com o atacante Luciano. O vínculo do jogador ia até o final de 2o24, mas agora se encerra apenas em dezembro de 2026. O presidente do clube, Júlio Casares, utilizou as redes sociais para comemorar o acerto com o atleta.

As conversas chegaram a ser paralisadas por um momento, por conta do interesse do jogador em receber uma valorização salarial. No meio do ano, Luciano recebeu uma oferta da Arábia Saudita e ficou tentado com os valores. Contudo, decidiu ficar no São Paulo e tentar ganhar a Copa do Brasil.

Agora, mesmo se tornando reserva nas últimas partidas do clube na temporada, Luciano segue sendo protagonista no São Paulo. Nos bastidores, a diretoria do Tricolor Paulista comemorou bastante a permanência do camisa 10.

O jogador terminou 2023 em alta. Com gols nas duas últimas rodadas do Brasileirão, Luciano chegou a 15 e finalizou a temporada como artilheiro do Tricolor no ano. Contudo, ele vem sendo protagonista muito tempo antes. Desde 2020, quando chegou ao Morumbi, Luciano disputou 201 partidas e marcou 67 gols com a camisa do São Paulo.

Luciano é o segundo atacante que renovou com o São Paulo nos últimos dias. Afinal, Lucas Moura também estendeu seu vínculo na última semana. As renovações fazem parte do projeto do Tricolor para 2024, quando voltará a disputar a Libertadores.