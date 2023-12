Pixbet será a nova patrocinadora máster do Flamengo - (crédito: Foto: Divulgação) Jogada10 Jogada10

O Conselho Deliberativo do Flamengo aprovou, nesta quinta-feira (28), de forma unânime, o novo patrocinador máster do clube. Afinal, a empresa de apostas esportivas Pixbet ocupará a parte principal da camisa rubro-negra, local que pertencia ao BRB. Aliás, foram 125 votos a favor. O clube da Gávea receberá R$ 170 milhões por dois anos de contrato com a marca. O acordo já estava bem encaminhado, mas ainda precisava das votações dos conselheiros.





Inicialmente, o Flamengo receberá R$20 milhões de imediato e mais R$30 milhões em cinco parcelas. A BRB, antiga patrocinadora máster do Rubro-Negro, passará a expor sua marca nas omoplatas por R$ 6,2 milhões durante três meses. Outro aumento foi do patrocínio da ABC da Construção, que estampa a marca nos shorts: passou de R$ 6,3 milhões para R$ 7,1 milhões.

Assim, a camisa do Flamengo passará a valer R$ 225,8 milhões por ano. Confira todos os patrocínios:

Pixbet (master): R$ 85 milhões/ano

Adidas (fornecedor): R$ 69 milhões/ano

BRB (omoplata): R$ 6,2 milhões

Mercado Livre (costas): R$ 21,5 milhões/ano

SIL (manga): R$ 12 milhões

ABC (short): R$ 7,1 milhões

Tim (número): R$ 5 milhões

Assistant card (barra traseira): R$ 20 milhões