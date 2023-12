Após crítica, Neymar faz sessão de fotos com crianças em cruzeiro

Após reclamações nas redes sociais de que o cruzeiro Ney em Alto Mar seria ambiente "impróprio para menores", Neymar realizou sessão de autógrafos e fotos com crianças e adolescentes na noite de quinta-feira (28/12). Foi a última noite do craque no MSC Prescioza, que desembarcou nesta sexta-feira (29/12) no Porto de Santos.

Quem anunciou a sessão com o craque foi seu filho, Davi Lucca. “Vocês vão poder conhecer ele, todo mundo vai ter sua oportunidade. Quando ele entrar, pode fazer barulho, fazer o que vocês quiserem. Mas depois, escutem ele e façam as coisas certinho”, disse.

Davi orientando as outras crianças antes do Neymar entrar para atender eles. pic.twitter.com/lOpGuiMgyz — Rose D Barros (@rosedbarros) December 29, 2023

Sentado em uma poltrona, o jogador recebeu os fãs para uma conversa. Depois, os empolgados admiradores mirins tiraram fotos com Neymar e com Davi Lucca.

Neymar está atendendo todas as crianças que estão presentes no navio pic.twitter.com/p9ch8ThPIG — el (@comentaedna) December 28, 2023

Ambiente "inadequado"

Na quarta-feira (27/12), a empresária Vannini reclamou nos stories do Instagram que o ambiente do cruzeiro era "inapropriado para menores". "O que acontece na piscina à noite não é coisa para crianças", afirmou.

Além disso, a empresária reclamou da ausência de Neymar em seu próprio cruzeiro. “Tudo é em volta dele. Meu filho não come, não dorme, não faz nada em função desse tal de Neymar. Em um evento como esse, ele pelo menos deveria ter marcado uma sessão de autógrafos, dado boas-vindas para as crianças. O cara não aparece — só apareceu ontem, no camarote da balada. Nem aí para as crianças, ele está fazendo a festa dele”, reclamou.

Com a crítica, fãs e amigos vieram em defesa do craque em suas redes sociais. MC Ryan SP, por exemplo, publicou em seus stories uma resposta a Vannini. "Neymar está dando atenção para geral, rapaziada, está andando no meio de todo mundo. Papo reto mesmo”, disse.

a mina realmente achou uma boa ideia levar crianças pra uma festa do NEYMAR??????????? https://t.co/ONg0a8qjBl — Rod. (@BigodondelRod) December 29, 2023

Encontro com fãs

Depois de Neymar atender as crianças do cruzeiro, Vannini comemorou. “Conseguimos, depois de muito reclamar, que o Neymar fizesse uma sessão de fotos com as crianças. Era isso que nós queríamos. Valeu a pena botar a boca no trombone”.

Depois de muuuuita reclamações e exposed essa querida e os demais conseguiram que o Neymar atendesse as crianças que estão no Cruzeiro pic.twitter.com/9ubnmFulLV — uaicrisnj - Cris (@uaicrisnj) December 28, 2023