Fluminense recusa proposta do Lyon por John Kennedy

O Lyon demonstrou interesse na contratação de John Kennedy, do Fluminense. O clube francês, dessa forma, formalizou uma proposta de 10 milhões de euros (cerca de R$ 53 milhões) pelo atacante. No entanto, os dirigentes tricolores recusaram os valores oferecidos. A informação é do jornalista Venê Casagrande.

O Lyon é atualmente administrado por John Textor, acionista que também comanda as ações da SAF Botafogo, rival do Fluminense. O empresário é um admirador do futebol do atacante e tentou trazê-lo para França. A diretoria tricolor, por outro lado, se mostrou irredutível nas negociações.

Fica no Fluminense!

Assim, John Kennedy deve permanecer no Rio de Janeiro em 2024. O atacante é bem quisto pelo presidente Mario Bittencourt e pelo técnico Fernando Diniz. O centroavante, desse modo, vai ter tempo para continuar se desenvolvendo no futebol brasileiro. O artilheiro tem contrato no clube tricolor até dezembro de 2026.

John Kennedy é cria do clube e viveu momentos marcantes em 2023. O atacante foi muito utilizado por Fernando Diniz na reta final da temporada e marcou gols decisivos na Libertadores. O centroavante, dessa forma, teve participação direta no título inédito da competição e conseguiu fazer história no Rio de Janeiro. O artilheiro atualmente é peça imprescindível no elenco tricolor.